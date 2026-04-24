Минздрав России обновил порядок ведения документооборота

Минздрав РФ утвердил новый порядок организации системы документооборота в сфере охраны здоровья. Приказ Минздрава РФ № 209н от 25.03.2026 вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Документ регулирует формирование, подписание усиленной квалифицированной электронной подписью, хранение, регистрацию и доступ к документам в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Теперь ЕГИСЗ прямо указана в числе информационных систем, которые медицинские и фармацевтические работники могут использовать для создания электронных медицинских документов. Если в формировании документа участвуют несколько специалистов, каждый из них подписывает его своей усиленной квалифицированной электронной подписью.



В прежней версии документа говорилось, что электронные подписи должны соответствовать формату CMS (Cryptographic Message Syntax). Новая редакция конкретизирует это требование: подпись формируется в формате CMS в соответствии с правилами ЕГИСЗ и используемых информационных систем.

Еще теперь пациенты могут получать бумажные копии электронных медицинских документов не только в медицинских, но и в фармацевтических организациях. Кроме того, обновленный порядок обязывает вносить ряд сведений в Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников (ФРМР).