Мировой рынок CAR-T-терапии может вырасти в 13 раз к 2034 году

Мировой рынок CAR-T-терапии может увеличиться с 8,62 млрд долл. в 2025 году до 12,08 млрд долл. в 2026-м и до 109,95 млрд долл. к 2034 году, указано в исследовании Fortune Business Insights. Так, к 2034 году рынок вырастет почти в 13 раз, а среднегодовой темп роста составит 31,8%.

CAR-T-клеточная терапия — метод, при котором иммунные Т-клетки человека генетически перепрограммируют для распознавания и уничтожения опухолевых клеток. Биотехнологические препараты создаются по индивидуальному назначению и содержат соединения, синтезированные по результатам генетических исследований материала конкретного пациента.

Исследователи отмечают, что мировой рынок готов к экспоненциальному росту в связи с ростом заболеваемости лейкемией, лимфомой и множественной миеломой, увеличением числа регуляторных одобрений и более широким применением CAR-T-терапии при различных заболеваниях крови, а также увеличением клинических данных. Фармацевтические и биотехнологические компании также инвестируют в ускоренные производственные процессы, децентрализованное производство, готовые платформы и двойные таргетные терапии.

Высокая стоимость лечения — главное ограничение для широкого внедрения CAR-T-терапии. Помимо цены самого препарата, в общую стоимость входят сбор Т-клеток, генная модификация, производство, госпитализация, мониторинг и управление побочными эффектами (например синдромом высвобождения цитокинов).

Ключевыми игроками на этом рынке выступают Johnson & Johnson, Legend Biotech Corporation, Gilead Sciences, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Северная Америка остается крупнейшим рынком: в 2025 году его объем составил 4,05 млрд долл. США занимают около 43,6% мировой выручки. Второй по величине регион с прогнозируемым ростом в 29,20% в год — Европа. Азиатско-Тихоокеанский регион тоже быстрорастущий, преимущественно благодаря Китаю, где активно развиваются собственные CAR-T-разработки.