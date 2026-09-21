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На реестры лекарств в ЕГИСЗ дополнительно выделили почти 490 млн рублей

21.09.2026
17:45
ДинаКоблова
Правительство РФ выделило Минздраву РФ 665 млн руб. из резервного фонда на развитие ЕГИСЗ. Большая часть этих средств пойдет на подсистему ведения реестров лекарственных препаратов.
Фото: 123rf.com

Правительство РФ утвердило распоряжение № 2542-р от 17.09.2026, которым из резервного фонда Минздраву РФ выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 665 млн руб. на исполнение госконтрактов по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Министерство должно исполнить обязательства по контрактам, заключенным в 2025 году, до 30 декабря 2026 года. Большая часть средств — 489,5 млн руб. — пойдет на развитие подсистемы ведения реестров лекарственных препаратов. Контракт на проведение этих работ стоимостью 1,3 млрд руб. заключили с ООО «Прайм Груп» в сентябре 2025 года.

Еще 175,5 млн руб. направят на развитие компонента «Цифровой двойник процессов» в составе подсистемы «Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения». Подрядчиком по контракту стало ООО «РТК-Элемент», цена соглашения — 502,2 млн руб.

Ранее правительство РФ назначило ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед») единственным поставщиком (исполнителем) закупок товаров, работ и услуг при эксплуатации подсистем Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), проводимых Минздравом РФ в 2025­­—2026 годах. В марте 2026 года между Минздравом РФ и «Цифромедом» началась серия судебных разбирательств. В конце прошлого года в Арбитражный суд Москвы поступил иск ведомства к «Цифромеду» на 199,3 млн руб. Минздрав РФ попытался взыскать с компании неустойку, но суд отказал в иске. Следующее заседание по делу назначено на ноябрь 2026 года.

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