«Нанолек» зарегистрировал 23-валентную вакцину для профилактики пневмококковой инфекции

В ГРЛС появились сведения о регистрации компанией «Нанолек» новой 23-валентной вакцины для профилактики пневмококковой инфекции у взрослых и детей от 2 лет.

«Пневнанол 23» содержит полисахариды 23 серотипов Streptococcus pneumoniae: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F. Препарат выпускается в форме готового раствора для внутримышечного введения – одна доза объемом 0,5 мл в предварительно заполненном шприце.

Результаты исследований подтвердили сопоставимые показатели иммуногенности, безопасности и переносимости «Пневнанола 23» в сравнении с зарегистрированной вакциной «Пневмовакс 23».

«Пневнанол 23» производят из китайский фармсубстанции, все этапы производства также проходят в Китае. Препарат входит в Перечень ЖНВЛП.

Помимо этого препарата в ГРЛС зарегистрированы еще 4 вакцины от пневмококковой инфекции: «Пневмовакс 23» от MSD, «Превенар 13» и «Превенар 20» от Pfizer и 13-валентная «Пнемотекс» от «Нанолека».