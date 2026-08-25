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Нижегородская областная фармация протестирует цифровой рубль при закупке льготных лекарств

25.08.2026
17:43
ДинаКоблова
Нижегородская областная фармация станет участником пилотного проекта по использованию цифрового рубля в сфере льготного лекарственного обеспечения. Сценарии обсуждались с Банком России и ВТБ. 
Фото: gpnof.ru

Государственное предприятие «Нижегородская областная фармация» (НОФ) примет участие в пилотном проекте по использованию цифрового рубля в сфере льготного лекарственного обеспечения, об этом заявил начальник управления информационных технологий предприятия Александр Кулаков в ходе круглого стола о цифровом рубле в бюджетном процессе.

По словам Александра Кулакова, губернатор Нижегородской области поставил задачу протестировать в регионе использование цифрового рубля в бюджетном сегменте. Цель инициативы — обеспечить полный контроль цифрового рубля от момента выделения бюджетных средств до конечного поставщика товаров и услуг. Эксперт сообщил, что НОФ технологически готова к участию в пилотном проекте, но нужно четко определить сценарии и схему, по которой такой контроль движения бюджетных средств будет необходим.

«В ходе обсуждения с Банком России и Банком ВТБ возможных сценариев пришли к выводу о целесообразности проведения пилотного проекта использования цифрового рубля в сфере льготного лекарственного обеспечения», — поделился Александр Кулаков.

Пилотный проект планируют запустить в 2026 году для платежей между коммерческими структурами, бюджетные выплаты протестируют в 2027 году.

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