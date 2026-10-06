Объявлено 30 аукционов на поставку лекарств для терапии гепатита и ВИЧ
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 30 аукционах на поставку лекарств для обеспечения лиц, больных гепатитом С и ВИЧ.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|
№
|
МНН, лекформа и дозировка
|
Количество
|
Цена за ед., руб.
|
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|
Окончание приема заявок на участие в аукционе
|
1
|
Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг
|
240 598 табл. (шт.)
|
7,90
|
1 900 724,20
|
08.10.2026
|
2
|
Этравирин, таблетки, 200 мг
|
3 001 355 табл.(шт.)
|
39,36
|
118 133 332,80
|
09.10.2026
|
3
|
Этравирин, таблетки, 200 мг
|
3 007 824 табл. (шт.)
|
39,36
|
118 387 952,64
|
09.10.2026
|
4
|
Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|
30 097 540 капс. (шт.)
|
8,47
|
254 926 163,80
|
09.10.2026
|
5
|
Атазанавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой и/или капсулы, 300 мг + 100 мг
|
2 482 986 табл. (шт.)
|
45,65
|
113 348 310,90
|
09.10.2026
|
6
|
Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|
1 021 742 табл. (шт.)
|
102,81
|
105 045 295,02
|
09.10.2026
|
7
|
Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг
|
10 486 294 табл. (шт.)
|
16,90
|
177 218 368,60
|
09.10.2026
|
8
|
Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
|
2 557 522 мл
|
2,27
|
5 805 574,94
|
08.10.2026
|
9
|
Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл и/или концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|
565 875 мл
|
23,39
|
13 235 816,25
|
08.10.2026
|
10
|
Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|
1 546 398 табл. (шт.)
|
13,16
|
20 350 597,68
|
09.10.2026
|
11
|
Лопинавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг
|
153 854 табл. (шт.)
|
24,15
|
3 715 574,10
|
08.10.2026
|
12
|
Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл
|
808 084 мл
|
15,40
|
12 444 493,60
|
09.10.2026
|
13
|
Ралтегравир, таблетки жевательные и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг
|
15 090 табл. (шт.)
|
24,64
|
371 817,60
|
08.10.2026
|
14
|
Ралтегравир, таблетки жевательные и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|
384 448 табл. (шт.)
|
98,78
|
37 975 773,44
|
09.10.2026
|
15
|
Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг
|
45 340 табл. (шт.)
|
461,40
|
20 919 876,00
|
09.10.2026
|
16
|
Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
|
3 708 402 мл
|
1,07
|
3 967 990,14
|
08.10.2026
|
17
|
Атазанавир, капсулы, 150 мг
|
54 020 капс. (шт.)
|
16,67
|
900 513,40
|
08.10.2026
|
18
|
Атазанавир, капсулы, 200 мг
|
4 258 473 капс. (шт.)
|
16,36
|
69 668 618,28
|
09.10.2026
|
19
|
Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл
|
1 229 663 мл
|
3,08
|
3 787 362,04
|
08.10.2026
|
20
|
Невирапин, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
|
494 759 табл. (шт.)
|
12,58
|
6 224 068,22
|
08.10.2026
|
21
|
Элсульфавирин, капсулы, 20 мг
|
255 683 капс. (шт.)
|
183,31
|
46 869 250,73
|
09.10.2026
|
22
|
Доравирин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|
509 510 табл. (шт.)
|
387,42
|
197 394 364,20
|
09.10.2026
|
23
|
Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг
|
18 943 табл. (шт.)
|
3 373,59
|
63 905 915,37
|
09.10.2026
|
24
|
Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл
|
1 982 690 мл
|
2,20
|
4 361 918,00
|
08.10.2026
|
25
|
Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|
1 510 392 табл. (шт.)
|
9,13
|
13 789 878,96
|
08.10.2026
|
26
|
Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|
4 564 080 табл. (шт.)
|
24,93
|
113 782 514,40
|
09.10.2026
|
27
|
Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|
4 563 718 табл. (шт.)
|
24,93
|
113 773 489,74
|
09.10.2026
|
28
|
Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг
|
9 511 табл. (шт.)
|
1 375,00
|
13 077 625,00
|
09.10.2026
|
29
|
Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг
|
528 015 табл. (шт.)
|
469,70
|
248 008 645,50
|
09.10.2026
|
30
|
Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|
132 750 481,00 табл. (шт.)
|
6,65
|
882 790 698,65
|
19.10.2026
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