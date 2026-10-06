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Объявлено 30 аукционов на поставку лекарств для терапии гепатита и ВИЧ

06.10.2026
12:23
ЕленаСидорова
Центр лекобеспечения объявил 30 аукционов на закупку 20 препаратов для лечения гепатита и ВИЧ.
Фото: Ринат Васбеев

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 30 аукционах на поставку лекарств для обеспечения лиц, больных гепатитом С и ВИЧ. 

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка

Количество

Цена за ед., руб.

Начальная (максимальная) цена контракта, руб.

Окончание приема заявок на участие в аукционе

1

Рибавирин, таблетки и/или капсулы, 200 мг 

240 598 табл. (шт.)

7,90

1 900 724,20

08.10.2026

2

Этравирин, таблетки, 200 мг 

3 001 355 табл.(шт.)

39,36

118 133 332,80

09.10.2026 

3

Этравирин, таблетки, 200 мг 

3 007 824 табл. (шт.)

39,36

118 387 952,64

09.10.2026

4

Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг  

30 097 540 капс. (шт.)

8,47

254 926 163,80

09.10.2026

5

Атазанавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой и/или капсулы, 300 мг + 100 мг 

2 482 986 табл. (шт.)

45,65

113 348 310,90

09.10.2026

6

Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг 

1 021 742 табл. (шт.)

102,81

105 045 295,02

09.10.2026

7

Зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг 

10 486 294 табл. (шт.)

16,90

177 218 368,60

09.10.2026

8

Зидовудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл  

2 557 522 мл

2,27

5 805 574,94

08.10.2026 

9

Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл и/или концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 

565 875 мл

23,39

13 235 816,25

08.10.2026

10

Зидовудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 

1 546 398 табл. (шт.)

13,16

20 350 597,68

09.10.2026

11

Лопинавир + ритонавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 25 мг 

153 854 табл. (шт.) 

24,15

3 715 574,10

08.10.2026 

12

Лопинавир + ритонавир, раствор для приема внутрь, 80 мг/мл + 20 мг/мл 

808 084 мл

15,40

12 444 493,60

09.10.2026

13

Ралтегравир, таблетки жевательные и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг 

15 090 табл. (шт.)

24,64

371 817,60

08.10.2026

14

Ралтегравир, таблетки жевательные и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 

384 448 табл. (шт.)

98,78

37 975 773,44

09.10.2026

15

Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг 

45 340 табл. (шт.)

461,40

20 919 876,00

09.10.2026 

16

Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл 

3 708 402 мл

1,07

3 967 990,14

08.10.2026

17

Атазанавир, капсулы, 150 мг 

54 020 капс. (шт.)

16,67

900 513,40

08.10.2026 

18

Атазанавир, капсулы, 200 мг 

4 258 473 капс. (шт.)

16,36

69 668 618,28

09.10.2026 

19

Невирапин, суспензия для приема внутрь, 10 мг/мл 

1 229 663 мл

3,08

3 787 362,04

08.10.2026

20

Невирапин, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг 

494 759 табл. (шт.)

12,58

6 224 068,22

08.10.2026 

21

Элсульфавирин, капсулы, 20 мг 

255 683 капс. (шт.)

183,31

46 869 250,73

09.10.2026 

22

Доравирин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 

509 510 табл. (шт.)

387,42

197 394 364,20

09.10.2026

23

Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг 

18 943 табл. (шт.)

3 373,59

63 905 915,37

09.10.2026 

24

Абакавир, раствор для приема внутрь, 20 мг/мл 

1 982 690 мл

2,20

4 361 918,00

08.10.2026

25

Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 

1 510 392 табл. (шт.)

9,13

13 789 878,96

08.10.2026

26

Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 

4 564 080 табл. (шт.)

24,93

113 782 514,40

09.10.2026 

27

Абакавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 

4 563 718 табл. (шт.)

24,93

113 773 489,74

09.10.2026

28

Софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг  

9 511 табл. (шт.)

1 375,00

13 077 625,00

09.10.2026

29

Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг 

528 015 табл. (шт.)

469,70

248 008 645,50

09.10.2026

30

Тенофовир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 

132 750 481,00 табл. (шт.)

6,65

882 790 698,65

19.10.2026

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