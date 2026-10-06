Объявлено 30 аукционов на поставку лекарств для терапии гепатита и ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан принимает заявки на участие в 30 аукционах на поставку лекарств для обеспечения лиц, больных гепатитом С и ВИЧ.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.