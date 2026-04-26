Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Госдума РФ

— Законопроект № 1209623-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части процедуры аккредитации специалистов на право осуществления медицинской и фармацевтической деятельности и процедуры аттестации для получения квалификационной категории)».

В Госдуму РФ внесен законопроект об отмене бумажных свидетельств об аккредитации для медицинских и фармацевтических работников. Их получили менее 1200 человек, а выписок — 1,7 млн специалистов. Документом также предлагается упростить прохождения аккредитации специалистами, получившими аттестацию.

Правительство РФ

— Постановление № 398 от 13.04.2026 «Об утверждении критериев качества биологически активных добавок к пище и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека».

Опубликованы критерии качества БАД и их эффективности. Для признания биодобавки качественной должны быть соблюдены четыре критерия, для признания эффективной — один из трех. В документе учли замечания отраслевых ассоциаций.

Минздрав РФ

- Приказ № 209н от 25.03.2026 «Об утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов».

Минздрав РФ утвердил новый порядок документооборота в сфере охраны здоровья. ЕГИСЗ станет основной системой для создания электронных меддокументов. Пациенты смогут получать бумажные копии в фарморганизациях.

Росздравнадзор

— Проект приказа «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги «Регистрация медицинских изделий в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46».

Росздравнадзор разработал административный регламент предоставления госуслуги по регистрации медизделий по правилам ЕАЭС. Проект приказа устанавливает сроки, необходимые документы и формы заявлений.

Президент России

— Указ № 261 от 20.04.2026 «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации».

Президент РФ упростил до 31 мая 2026 года ввоз товаров из ЕАЭС без маркировки — маркировать разрешили уже на складах временного хранения. На фармпродукцию и медицинские изделия этот порядок не распространяется.