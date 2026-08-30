Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Постановление № 1068 от 24.08.2026 «О проведении эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с использованием передвижных аптечных пунктов».

Правительство утвердило положение о проведении эксперимента по розничной продаже лекарств через передвижные аптечные пункты. Участвовать смогут аптечные организации с лицензией не менее трех лет при условии, что в регионе есть села без стационарных аптек.

Минпромторг РФ

— Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 515».

Минпромторг РФ разработал изменения в правила маркировки товаров. Оператор системы сможет проверять участников оборота с выездом на производство или дистанционно, чтобы подтвердить достоверность сведений о вводе товаров в оборот.

— Приказ № 3917 от 20.06.2026 «О внесении изменения в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 10 сентября 2024 г. № 4114».

Упрощенное декларирование ряда товаров аптечного ассортимента продлили еще на один год. Особый порядок будет распространяться на подгузники, изделия для ухода за детьми, зубные щетки и другую продукцию.

Минздрав РФ

— Проект приказа «О признании утратившим силу приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 марта 2017 г. № 133н «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по регистрации медицинских изделий в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденными решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 февраля 2016 г. № 46».

Минздрав России подготовил проект приказа о признании утратившим силу Административного регламента Росздравнадзора по регистрации медизделий. Документ от 2017 года заменит новый регламент.

Госдума РФ

— Законопроект № 1327132-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и статей 20 и 100 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В Госдуму внесен законопроект о переходе на новый вид электронной подписи для согласий на медицинское вмешательство. Простую подпись через ЕСИА заменят, но медицинским организациям дадут время на адаптацию.