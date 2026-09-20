Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Постановление № 1050 от 29.06.2021 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 1050».

Правительство РФ обновило правила надзора за безопасностью донорской крови. Уточнены требования к обследованиям, а документы контрольных мероприятий будут оформляться через единый реестр.

Росздравнадзор

— Приказ № 750 от 19.08.2026 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги «Государственная регистрация медицинских изделий».

Росздравнадзор утвердил новый административный регламент по предоставлению госуслуги по регистрации медизделий. Уточнен круг заявителей, изменены сроки и введены основания для отказа. Новый регламент будет действовать до конца 2028 года.

Минэкономразвития РФ

— Проект Федерального закона «О внесении изменений в «Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Разработаны поправки в закон о платформенной экономике. Согласно им, ответственность оператора распространится на скидки за его счет, появятся новые составы нарушений.

— Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект правит законы о платформенной экономике и защите прав потребителей: уточняет реестр платформ, проверку партнеров, возврат товаров, раскрытие цены и правила снижения цен, включая право партнера устанавливать минимальную цену и отказываться от скидок за счет оператора.