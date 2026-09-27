Обзор отраслевых нормативно-правовых актов

Правительство РФ

— Распоряжение № 2542-р от 17.09.2026 «Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.09.2026 № 2542-р».

Правительство РФ выделило Минздраву РФ 665 млн руб. из резервного фонда на развитие ЕГИСЗ. Большая часть этих средств пойдет на подсистему ведения реестров лекарственных препаратов.

— Проект постановления «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352».

Проект постановления вносит изменение в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг. Пункт 63 перечня излагается в новой редакции — в нем уточняются виды фармацевтических инспекций на соответствие правилам надлежащей практики фармаконадзора ЕАЭС.

Минпромторг РФ

— Приказ № 4746 от 11.09.2026 «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Выдача документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза».

Минпромторг РФ утвердил регламент выдачи документа о стадиях производства лекарств в ЕАЭС. С декабря для господдержки производителям потребуются записи в реестре промпродукции с баллами за локализацию.

— Проект Федерального закона «О ратификации Соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе».

Минпромторг РФ подготовил проект ратификации соглашения об электронной торговле в ЕАЭС. Документ унифицирует требования к онлайн-торговле, защите прав потребителей и создаст основу для взаимного признания правил между странами.

Минфин РФ

— Проект постановления Об утверждении Правил формирования и использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, доводимых до Министерства здравоохранения Российской Федерации для нужд Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».

Минфин РФ разработал правила формирования и использования бюджетных ассигнований для нужд фонда «Круг добра». Объем средств будет рассчитываться исходя из прогнозируемого дохода от НДФЛ, а Минздрав РФ распределит их по трем направлениям.

Минтруд РФ

— Проект постановления «Об установлении на 2027 год допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической деятельности».

Минтруд РФ предлагает сохранить нулевую квоту на иностранцев в аптеках на 2027 год. Однако, как сообщили в СРО «Ассоциация независимых аптек», в трех регионах не будет полного запрета.

Роспотребнадзор

— Приказ № 578 от 20.07.2026 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда».

Роспотребнадзор утвердил 31 новую форму проверочных листов для планового санэпиднадзора — в том числе для аптек и медорганизаций. Приказы 2022 и 2025 годов утратили силу.

Минздрав РФ

— Приказ № 762н от 27.08.2026 «О внесении изменений в методику оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 239н».

Минздрав РФ убрал из методики оценки научных организаций упоминание международных систем цитирования. Это связано с прекращением доступа к Web of Science и Scopus и формированием системы оценки без них.