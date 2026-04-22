OpenAI лоббирует расширение роли ИИ в разработке лекарств

OpenAI подготовила доклад о применении ИИ в науке о жизни и разослала его ключевым регуляторам и законодателям в США, говорится в материале Axios. Компания утверждает, что современные модели способны «сшивать» разрозненные знания, генерировать новые гипотезы и помогать исследователям быстрее находить перспективные молекулы и схемы терапии.

Отдельный акцент сделан на клинических исследованиях. По оценкам, приведенным в докладе, использование ИИ для автоматизации лабораторных экспериментов, подбора дизайна исследований и анализа данных может сократить сроки отдельных этапов разработки более чем на 20%. Речь идет как о поиске новых кандидатов, так и о репозиционировании уже одобренных препаратов. OpenAI заявляет, что ее модели могут находить новые показания для существующих лекарств в новых нишах.

Компания продвигает идею, что ИИ должен стать «новым научным инструментом» для фармрынка, сравнимым по значению с секвенированием генома или крио‑ЭМ. В докладе подчеркивается, что модели могут:

ускорять поиск мишеней и кандидатов;

проектировать новые исследовательские инструменты и протоколы;

автоматизировать часть экспериментов, сокращая путь от гипотезы до результата с месяцев до дней.

Для реализации этого сценария OpenAI предлагает политикам три ключевых шага:

расширить доступ исследователей и моделей ИИ к качественным медицинским и биомедицинским данным при соблюдении требований конфиденциальности;

признать передовые ИИ‑системы национальным исследовательским ресурсом и поддерживать их использованием в академических и клинических центрах;

инвестировать в инфраструктуру — вычислительные мощности, лабораторную автоматизацию, энергию и помещения, без которых масштабное применение ИИ в разработке лекарств невозможно.

При этом эксперты, на которых ссылается Axios, напоминают, что пока ни один препарат, полностью разработанный ИИ, не прошел III фазу клинических исследований, а модели по‑прежнему подвержены «галлюцинациям» и ошибкам. OpenAI в ответ позиционирует ИИ не как замену ученым, а как инструмент для ускорения синтеза доказательств, генерации гипотез и поддержки анализа. Компания говорит о необходимости валидации всех результатов в рамках традиционных научных и регуляторных процессов.

На прошлой неделе OpenAI анонсировала выход GPT-Rosalind — ИИ-модели, обобщающей сведения из большого числа научных публикаций, предлагающей гипотезы, а также облегчающей организацию исследований и внедрение научных достижений в медицинскую практику. Ее назвали в честь британского ученого Розалинд Франклин, чьи работы привели к открытию двойной спирали ДНК. Предназначение технологии — ускорить появление новых лекарств.

Пока продукт предоставляется ограниченному кругу корпоративных клиентов в США, среди которых — фармгигант Amgen, производитель вакцин Moderna и Институт Аллена. Руководитель направления биологических наук в OpenAI Джой Цяо отметила, что GPT-Rosalind не создает новые методы лечения, но ускоряет связанные с этим трудоемкие процессы. Дополнительно в модель интегрированы специальные высокоточные маркеры, которые автоматически активируются при попытке разработать биологическое оружие.