Определены поставщики пяти препаратов для «Круга добра»
Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) подвела итоги аукционов на поставку для фонда «Круг добра» препаратов:
- асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией;
- селуметиниб, который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа;
- равулизумаб для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома;
- селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;
- эверолимус — противоопухолевое средство.
Поставлять лекарства будут компании «Алексион Фарма», «Ирвин 2» и «Ирвин». На поставку селексипага претендовали три компании. Победителем признана «Ирвин 2» с ценовым предложением 47 005 713,60 руб. при начальной (максимальной) цене контракта 47 480 518,80 руб.
Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|
№
|
МНН, лекформа и дозировка
|
Количество
|
Цена за ед., руб.
|
Цена контракта, руб.
|
Поставщик
|
1
|
Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл
|
1 296 мл
|
240 380,80
|
311 533 516,80
|
ООО «Алексион Фарма»
|
2
|
Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|
167 700 капс. (шт.)
|
6 201,36
|
1 039 968 072,00
|
ООО «Алексион Фарма»
|
3
|
Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|
24 840 капс. (шт.)
|
15 503,40
|
385 104 456,00
|
ООО «Алексион Фарма»
|
4
|
Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг
|
17 880 табл. (шт.)
|
2 655,51
|
47 005 713,60
|
ООО «Ирвин 2»
|
5
|
Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 3 мл
|
228 мл
|
66 932,03
|
15 260 502,84
|
ООО «Ирвин»
|
6
|
Эверолимус, таблетки диспергируемые, 5 мг
|
4 560 табл. (шт.)
|
2 458,94
|
11 212 766,40
|
ООО «Ирвин 2»
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