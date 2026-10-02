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Определены поставщики пяти препаратов для «Круга добра» 

02.10.2026
16:07
ЕленаСидорова
Компании «Алексион Фарма», «Ирвин 2» и «Ирвин» будут поставлять для подопечных «Круга добра» пять препаратов, при этом удалось снизить цену контракта на поставку только одного препарата.
Фото: Ринат Васбеев

Конкурсная комиссия Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) подвела итоги аукционов на поставку для фонда «Круг добра» препаратов: 

  • асфотаза альфа для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией;
  • селуметиниб, который используется для лечения нейрофиброматоза 1-го типа;
  • равулизумаб для лечения атипичного гемолитико-уремического синдрома;
  • селексипаг для пациентов с легочной артериальной гипертензией;
  • эверолимус — противоопухолевое средство.

Поставлять лекарства будут компании «Алексион Фарма», «Ирвин 2» и «Ирвин».  На поставку селексипага претендовали три компании. Победителем признана «Ирвин 2» с ценовым предложением 47 005 713,60 руб. при начальной (максимальной) цене контракта 47 480 518,80 руб.    

Результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка

Количество

Цена за ед., руб.

Цена контракта, руб.

Поставщик

1

Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл 

1 296 мл

240 380,80

311 533 516,80

ООО «Алексион Фарма»

2

Селуметиниб, капсулы, 10 мг 

167 700 капс. (шт.)

6 201,36

1 039 968 072,00

ООО «Алексион Фарма»

3

Селуметиниб, капсулы, 25 мг 

24 840 капс. (шт.)

15 503,40

385 104 456,00

ООО «Алексион Фарма»

4

Селексипаг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мкг

17 880 табл. (шт.)

2 655,51

47 005 713,60

ООО «Ирвин 2»

5

Равулизумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг/мл, 3 мл

228 мл

66 932,03

15 260 502,84

ООО «Ирвин»

6

Эверолимус, таблетки диспергируемые, 5 мг

4 560 табл. (шт.)

2 458,94

11 212 766,40

ООО «Ирвин 2»

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