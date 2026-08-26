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«Отисифарм» исследует первый дженерик «Триттико»

26.08.2026
14:51
НадеждаСиницына
Минздрав России выдал компании «Отисифарм» разрешение на исследование первого дженерика препарата «Триттико», который назначают для лечения депрессивных расстройств с тревогой и без нее. Оригинальное средство производит итальянская Angelini Pharma.
Фото: создано редакцией «ФВ» с использованием технологий ИИ

Компания «Отисифарм» начала исследование биоэквивалентности препарата OTC-TZD-0126 (МНН тразодон) и «Триттико». Соответствующие данные появились в ГРЛС.

В исследовании примут участие 46 здоровых добровольцев, которые будут принимать препарат в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 100 мг. Сравнят скорость и степень абсорбции OTC-TZD-0126 и «Триттико» при приеме после еды с последующей оценкой биоэквивалентности. Исследование пройдет на базе Сеченовского университета и завершится до конца 2027 года.

Тразодон относится к антидепрессантам, которые применяются для лечения депрессивных расстройств с тревогой и без нее. Оригинальный препарат «Триттико» производит компания Angelini Pharma. Он зарегистрирован в России с 2022 года. Других препаратов с таким МНН в ГРЛС нет.

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