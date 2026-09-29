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«Петровакс» зарегистрировал четырехвалентную вакцину против менингококковой инфекции

29.09.2026
12:04
НадеждаСиницына
Минздрав России выдал компании «Петровакс» регистрационное удостоверение на отечественную четырехвалентную конъюгированную вакцину «Ментетра». Она предназначена для профилактики менингококковой инфекции, вызванной серогруппами A, C, W и Y.   
Фото: 123rf.com

Компания «Петровакс» получила от Минздрава РФ разрешение на регистрацию новой отечественной конъюгированной четырехвалентной вакцины «Ментетра» для профилактики менингококковой инфекции против серогрупп A, C, W и Y. Как следует из пресс-релиза, вакцина предназначена для детей от трех месяцев и взрослых до 55 лет. 

Согласно инструкции рекомендуемый курс вакцинации для детей 3—5 месяцев составляет три дозы, для детей в возрасте 6—23 месяцев — две дозы, детям двух лет и старше, а также взрослым от 18 до 55 — одна доза (0,5 мл). 

Основанием для регистрации стали результаты исследования III фазы, которое прошло в 2025 году в 18 клинических центрах. Исследование показало, что эффективность вакцины сопоставима с препаратом сравнения. Сероконверсия против четырех серогрупп A, C, W и Y, ответственных за большинство тяжелых случаев заболевания, составила 99,16—100%. 

Полный цикл производства вакцины будет проходить на предприятиях «Петровакс» в России. Ожидается, что отечественное производство создаст условия для включения вакцинации против менингококковой инфекции в Национальный календарь профилактических прививок, отмечено в пресс-релизе.

Помимо «Ментетры» в ГРЛС зарегистрированы семь вакцин для профилактики менингококковой инфекции: «Бексеро» от GSK, «МенКвадфи» и «Менактра» от Sanofi, две отечественные полисахаридные вакцины производства «Микроген» от серотипов А и С, «Менвэйд» от «Pharm Aid» и «Нименрикс» от Pfizer.

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