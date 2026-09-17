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Почти 35 млн упаковок лекарств с истекшим сроком годности числятся в системе маркировки

17.09.2026
14:58
ЕкатеринаПогонцева
Почти 35 млн упак. лекарств с истекшим сроком годности числятся в системе маркировки. Они перестали «двигаться» по системе мониторинга движения с 1 января 2025 года. Зависшие остатки мешают регуляторам объективно оценивать ситуацию с дефектурой.
Фото: скриншот трансляции

В системе мониторинга движения лекарственных препаратов 48 млн упак. лекарств, которые не двигаются по системе с января 2025 года. Из них 34,6 млн упак. — препараты с истекшим сроком годности, сообщила руководитель центра регуляторного взаимодействия и контроля — заместителя генерального директора ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора Елена Кудрявцева на XI Всероссийской GMP-конференции в Ставрополе, передает корреспондент «ФВ».

Росздравнадзор совместно с Минздравом России и Минпромторгом РФ обращают очень большое внимание на дефектуру лекарственных препаратов, сказала в своем выступлении представитель подведа Федеральной службы.

«Мы постоянно акцентируем внимание на остатках лекарственных препаратов, которые находятся без движения в системе мониторинга, — рассказала Елена Кудрявцева. — Некоторые из них — с истекшим сроком годности. Это влияет на данные. Вся страна, территориальные органы, местные органы здравоохранения пользуются системой, смотрят на наличие лекарственных препаратов у того или иного производителя. Недостоверные сведения, которые находятся в системе МДЛП, не дают нам правильных цифр по дефектуре и наличию лекарств».

Елена Кудрявцева сказала, что отлично понимает, что для производителя год без движения в системе — это немного и что некоторые препараты в зависимости от срока годности могут лежать на складе и дольше. Но сотрудники ФГБУ сделали срез через полгода по препаратам с истекшим сроком годности — цифра не изменилась. 34 млн упак. как числились у производителей, так и числятся.

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«Прошу всех по возвращении на предприятия посмотреть остатки и, по возможности, вывести лекарственные препараты с истекшим сроком годности, чтобы они не создавали недостоверные сведения. Соответствующие схемы есть, вы их прекрасно знаете», — резюмировала Елена Кудрявцева.

В мае этого года Росздравнадзор анонсировал запуск ИИ-агента по имени Даниил, который будет анализировать данные системы МДЛП на предмет зависших остатков и в случае выявления индикатора риска выдавать участникам рынка автопредостережения, писал «ФВ». По словам начальника Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирины Крупновой, ситуация с зависшими остатками все еще является серьезной проблемой. Она добавила, что штрафные санкции пока не обуждаются, «потому что мы очень любим вас».

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