Почти половина фармспециалистов не держатся за свое место работы

В пассивном и активном поиске

Абсолютное большинство (91,6%) участников исследования* трудятся в штате, рассказывает директор по маркетингу РА «Хит Медиа», автор канала Digital in Pharma Еруслан Каронский.

«Треть участников нашего опроса работают в отрасли больше 7—15 лет, примерно столько же — свыше 15 лет, — продолжает эксперт. — Почти половина открыты к предложениям или уже ищут работу, но снаружи не курорт: 6 из 10 выходивших на рынок в 2026 году называют поиск тяжелым, а некоторые ищут до сих пор».

Доля открытых к предложениям или уже ищущих работу за последнее время выросла примерно вдвое, комментирует итоги исследования руководитель Департамента управления персоналом фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в России Дмитрий Мармут. Если раньше их условно можно было поделить на две категории: около 10% всегда рассматривали предложения и ходили на интервью в том числе «для тренировки», еще 10% начинали поиск, когда их что-то не устраивало. То сейчас к ним добавились те (примерно 20%), кого все устраивает, но кто опасается за свое будущее и не хочет отказываться от потенциальных предложений. Кроме того, на рынок выходит все больше зумеров, которые проще относятся к смене работодателя и чаще готовы переходить туда, где видят более привлекательные условия.

«Возникает парадокс: людей, готовых к переходу, больше, а интересных вакансий в отдельных функциях – меньше. Компании рациональнее подходят к ресурсам, оптимизируют структуры и в некоторых случаях делают их более плоскими, поэтому сам поиск работы легче не становится», — констатирует Дмитрий Мармут.

В периоды турбулентности зарплата остается основной причиной готовности к смене места работы, полагает директор по персоналу и организационному развитию компании «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко. Однако только ею одной, по опыту эксперта, сейчас сложно мотивировать и тем более удерживать сотрудников на долгосрочной основе. Ожидания становятся шире − оценивается не только размер вознаграждения, но и то, как устроена работа, какая корпоративная культура, какие возможности компания создает для профессионального и личного развития, какие бизнес-задачи приходится решать.

Согласно опросу*, 43% опрошенных работают исключительно в офисе, но это устраивает лишь 19% из них. Остальные хотели бы иметь гибридный формат или удаленку. Только на удаленке находятся лишь 12% респондентов.

В компании «Биннофарм Групп» для офисных сотрудников предусмотрена возможность использования удаленной и гибридной форм работы в зависимости от подразделения и функционала. Аналогичный подход практикуют в компании «Гедеон Рихтер» в России.

«Гибридный график работы – конкурентное преимущество работодателя, особенно когда часть компаний возвращает сотрудников в офис, — констатирует Дмитрий Мармут. — Причины возврата разные: очное общение может ускорять принятие решений, компании стремятся эффективнее использовать офисные пространства или вернуть привычную модель контроля».

Кто сколько получает

Практически у 80% опрошенных доходы зависят от результативности. В половине случаев от общего числа речь идет о фиксированной зарплате и премиях, в 22% — фикс + доплата за выполнение KPI. Фиксированная выплата практикуется у 16% участников анкетирования.

У трети респондентов доход не изменился по сравнению с прошлым годом, еще у трети — увеличился в пределах 10%, примерно у такой же части рост составил 10—20%. Почти у каждого десятого доход вырос более чем на 20% и примерно у такой же доли опрошенных — уменьшился.

Почти половина респондентов скорее или полностью довольна своим доходом. Недовольных — чуть больше.

У трети участников анкетирования нагрузка за год не изменилась, у 58% — выросла, менее чем у 5% — уменьшилась.

«Удовлетворенность сотрудников определяется не только абсолютным уровнем дохода, но и его соответствием объему ответственности, интенсивности работы и возможностям профессионального развития, — говорит директор по персоналу и внутренним коммуникациям компании «АстраЗенека», Россия и Евразия Алина Манцева. — Если нагрузка растет быстрее, чем вознаграждение, ресурсы и полномочия сотрудника, даже повышение дохода не всегда воспринимаются как достаточная компенсация».

По ее мнению, для фармотрасли этот вопрос особенно актуален: сохраняется конкуренция за специалистов с узкой экспертизой в производстве, контроле качества, медицинских и регуляторных функциях, исследованиях и разработке, коммерции и управлении цепочками поставок. При этом для высококвалифицированных специалистов крайне важны прозрачность системы мотивации и критерии премирования, качество управления, возможности обучения и карьерного развития, а также содержание социального пакета и подход компании к благополучию сотрудников, уверена Алина Манцева.

В компании «АстраЗенека» система поддержки персонала включает программы, связанные с физическим и ментальным здоровьем, финансовыми и юридическими консультациями, развитием, действует модель гибких льгот с фиксированной суммой, которую сотрудник может направить на образование, отдых, спорт или жилищные расходы. Такой подход позволяет сделать поддержку более персонализированной и дать сотрудникам возможность выбирать наиболее актуальные для них опции.

В компании «Биннофарм Групп» тоже стараются сочетать материальное стимулирование с мотивацией обучением и профессиональным развитием, сообщили в компании. Развиваются программы профессионального развития: эксклюзивные системы обучения, менторство, карьерное консультирование и ИИ-тренажеры. Отдельное направление − поддержка благополучия: ДМС, до 14 оплачиваемых дней временной нетрудоспособности в год и система гибких льгот. Действуют программы поддержки детей сотрудников − в том числе к началу учебного года и его завершению, детские лагеря, семейные и социальные проекты.

Рост нагрузки на сотрудников вполне закономерен для активно развивающейся отрасли, убежден генеральный директор компании «Артселлнес» Илья Бардин-Денисов. Российская фарма сегодня одновременно масштабирует производство, развивает собственные исследования и запускает новые проекты, и требования к командам действительно растут, отмечает эксперт.

«Мы хорошо видим это на собственном опыте: вслед за расширением производственных мощностей и наращиванием объема научно-исследовательских проектов растет потребность в специалистах. Для нас принципиально важно, чтобы новые задачи сопровождались соответствующим усилением команды, а не перераспределением нагрузки между действующими сотрудниками», — рассказывает Илья Бардин-Денисов.

«Артселлнес» создает возможности для внутреннего перехода и профессионального роста, формирует кадровый резерв, поэтому активно сотрудничает с профильными вузами.

«На наш взгляд, устойчивый рост возможен только тогда, когда развитие бизнеса сопровождается развитием людей», — подытоживает эксперт.

Переработки и ИИ

Хотя, по оценкам опрошенных, лишь 4% из них «работают очень много» и постоянно перерабатывают, примерно половина от общего числа респондентов имеют подработку: оказывают консультационные услуги, преподают, ведут собственный проект. Возможно, причина такой продуктивности — в делегировании.

«В этом году в анкету были включены вопросы, связанные с ИИ, — говорит Еруслан Каронский. — Оказалось, что используют технологию 65,2%, 43,1% допускают, что ИИ заберет часть их задач в ближайшие 2–3 года. Однако паникуют всего 4,3%. Фарма выбрала адаптацию, а не страх. Около трети убеждены, что ИИ — хороший помощник, но их как специалистов не заменит. Каждый пятый не видит конкурента в ИИ, потому что его работа плохо автоматизируется. Еще 8% участников исследования даже не задумывались на эту тему ИИ».

На практике ИИ будет забирать не профессии целиком, а отдельные повторяемые операции: первичный сбор и анализ информации, подготовку черновиков, вариантов контента и отчетов, мониторинг информационного поля, солидарен с большинством респондентов основатель и генеральный директор RECOMO Сергей Семенов.

«В фарме финальная ответственность, медицинская и юридическая проверка, работа с рисками и принятие решений останутся за человеком. Главный вопрос теперь не в том, использовать ли ИИ, а в том, умеет ли компания встроить его в процессы безопасно: с проверкой источников, защитой данных и понятными правилами контроля», — объясняет эксперт.

Он обращает внимание на важность учитывать профиль выборки: результаты прежде всего отражают отношение московских специалистов, связанных с маркетингом: «их не стоит автоматически переносить на всю фармотрасль».

*Опрос проводился в телеграм-канале Digital in Pharma. В нем приняли участие 802 человека, 62% которых — представители производственного звена.