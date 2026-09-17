Покупатели пожаловались на расхождение данных в системе МДЛП и на упаковке препарата

Покупатели пожаловались на расхождение данных о производителе в мобильном приложении «Честный знак» и на упаковке самого препарата. Это связано с особенностями производственного процесса в фарминдустрии, когда одна площадка выпускает продукт, другая его фасует. Вместе с оператором Росздравнадзор проработали эту тему и вносят изменения, которые дадут возможность фармкомпаниям самим контролировать данный вопрос. Об этом проинформировала руководитель центра регуляторного взаимодействия и контроля — заместитель генерального директора ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора Елена Кудрявцева на XI Всероссийской GMP-конференции в Ставрополе, передает корреспондент «ФВ».

У многих фармкомпаний производственный процесс разбит на этапы, но в мобильном приложении «Честный знак» это не было возможно отразить. У ЦРПТ часто нет информации о том, где именно проходил выпускающий контроль, за упаковку и маркировку могут отвечать разные контрагенты. Граждане не знают этих нюансов, но видят несовпадения и сомневаются в подлинности лекарств, жалуются регулятору, следует из презентации спикера.

«Непонятно, какую площадку указывать коллегам в приложении «Честный знак». Но граждане обращаются, что сведения на упаковке со сведениями в системе маркировки не совпадают. Оператор добавил поле «Производитель, указанный на упаковке препарата», чтобы вы сами могли внести эту информацию. Просим вас обратить на это внимание и заполнить поле в случае необходимости», — пояснила Елена Кудрявцева.