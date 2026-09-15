Правительство РФ обновило правила контроля за донорской кровью

Правительство РФ утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденное постановлением правительства РФ № 1050 от 29.06.2021.

Документом уточняются требования к порядку прохождения донорами медицинского обследования, обследования реципиента и подготовки к трансфузии, иммунизации доноров для заготовки иммуноспецифической плазмы, а также к представлению информации о реакциях и осложнениях у доноров и реципиентов.

Решения о профилактическом визите, предостережении, контрольном мероприятии, акты и предписания теперь оформляются путем внесения сведений в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и их подписания — отдельное формирование документа не требуется.

Кроме того, расширено использование единого портала госуслуг и региональных порталов для подачи документов и взаимодействия, включая новый пункт о представлении документов субъектом обращения донорской крови.