Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиРегуляторика

Правительство РФ обновило правила контроля за донорской кровью

15.09.2026
11:28
ДинаКоблова
Правительство РФ обновило правила надзора за безопасностью донорской крови. Уточнены требования к обследованиям, а документы контрольных мероприятий будут оформляться через единый реестр. 
Фото: 123rf.com

Правительство РФ утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, утвержденное постановлением правительства РФ № 1050 от 29.06.2021.

Документом уточняются требования к порядку прохождения донорами медицинского обследования, обследования реципиента и подготовки к трансфузии, иммунизации доноров для заготовки иммуноспецифической плазмы, а также к представлению информации о реакциях и осложнениях у доноров и реципиентов.

Решения о профилактическом визите, предостережении, контрольном мероприятии, акты и предписания теперь оформляются путем внесения сведений в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий и их подписания — отдельное формирование документа не требуется.

Кроме того, расширено использование единого портала госуслуг и региональных порталов для подачи документов и взаимодействия, включая новый пункт о представлении документов субъектом обращения донорской крови.

Рекомендуем для вас

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.