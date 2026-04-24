Правительство РФ утвердило критерии качества и эффективности БАД

Правительство РФ утвердило критерии качества биологически активных добавок (БАД) и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека. Постановление № 398 от 13.04.2026 опубликовано на портале правовой информации.
Чтобы биодобавка считалась качественной, должны быть выполнены четыре условия одновременно:
- наличие у изготовителя действующего свидетельства о госрегистрации;
- наличие у БАД маркировки средствами идентификации и наличие сведений о биодобавке в системе мониторинга;
- соответствие БАД показателям безопасности и количественному содержанию биологически активных веществ, указанных в технической документации изготовителя, подтвержденное аккредитованной испытательной лабораторией в РФ;
- соответствие находящейся в обороте БАД требованиям, установленным техническими регламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документом также утверждены критерии эффективности БАД в зависимости от степени влияния на здоровье человека. Применяется один из трех критериев:
- публикации в научных изданиях;
- наличие в действующих клинических рекомендациях информации поя вопросам эффективности применения БАД;
- наличие у изготовителя БАД собственной информации об изучении эффективности биодобавки.
Ранее отраслевые ассоциации представили замечания к проекту постановления с критериями качества БАД. В итоге был пересмотрен пункт об отсутствии нарушений обязательных требований у производителя за последние три года — его не включили в финальную версию документа.
