Президент РФ поручил утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам участия в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными 25 февраля 2026 года.

Правительство РФ должно до 1 июня 2026 года утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России до 2036 года и «дальнейшую перспективу». Изменения затронут документы стратегического планирования, в том числе в области продовольственной и биологической безопасности, здравоохранения, фарминдустрии, энергетики и сельского хозяйства. Правительству РФ будет необходимо до 15 июня подготовить комплекс мер поддержки проектов в сфере биоэкономики на всех стадиях — от исследований до выпуска готовой продукции, включая налоговые и неналоговые стимулы, и ежегодно отчитываться о ходе работы.

Блок поручений касается национального проекта технологического лидерства «Технологическое обеспечение биоэкономики». Правительство РФ должно поэтапно увеличить его финансирование и ресурсы других программ, связанных с формированием биоэкономики, экспортом биотехнологической продукции, разработкой критически важных технологий и подготовкой кадров, опираясь преимущественно на внебюджетные источники.

До 1 июля правительство РФ должно оценить кадровое обеспечение проектов и при необходимости увеличить бюджетные контрольные цифры приема в вузы и колледжи по связанным с биоэкономикой направлениям подготовки и научным специальностям. Необходимо подготовить программы популяризации биотехнологий и биоэкономики и обеспечить их реализацию, а также обновить ФГОС и образовательные программы с акцентом на междисциплинарную подготовку на стыке естественных, инженерных и экономических наук и с учетом внедрения ИИ. Отдельное поручение касается содействия профориентации школьников в области биотехнологий.

До 15 июня кабинет министров представит пакет предложений по совершенствованию регулирования: защита внутреннего рынка биотехнологий, требования к безопасности и качеству продукции, система контроля за производством и оборотом, обновление статистического учета и классификаторов. Отдельно поручено проработать экспериментальные правовые режимы в Сириусе и инноцентрах для передовых исследований, новых продуктов и образовательных программ в области биоэкономики.

Правительство РФ должно поддержать развитие передовых инженерных школ в части биотехнологий: обеспечить научную и инновационную деятельность, сократить путь от лаборатории до промышленного производства и обеспечить широкий доступ научных и студенческих коллективов, а также малых компаний к приборной базе и вычислительным ресурсам. До 1 сентября нужно представить меры поддержки отечественного биотехнологического приборостроения и производства ключевых компонентов — реактивов, питательных сред, ферментов, критически важных материалов — с включением этих мер в нацпроект.

Еще одно поручение касается создания межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в медицине в рамках программы развития синхротронных и нейтронных исследований. В ее состав должны войти Минздрав РФ, Минпромторг РФ, Минобрнауки РФ, РАН, «Росатом» и НИЦ «Курчатовский институт».

Российскому научному фонду вместе с правительством РФ поручено в 2026 году провести конкурс на гранты памяти академика Евгения Велихова по направлениям агропромышленного комплекса, биотехнологических производств, фарминдустрии и здравоохранения, в том числе с использованием биоинформатики и ИИ, а также продвигать лучшие проекты РНФ по биоэкономике на международном уровне.

На 2027 год запланировано проведение очередного Форума будущих технологий, посвященного цифровым платформам в различных сферах.