Президент РФ открыл новый завод ГК «Фармасинтез» в Приморье

В Приморском крае запустили фармацевтическое производство ГК «Фармасинтез» в рамках церемонии открытия предприятий Дальнего Востока с участием президента РФ Владимира Путина на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе Кремля.

Завод будет расположен в Уссурийске, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Проектная мощность предприятия составит 12 млн упаковок в год, из которых 24 наименования включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Выпускать планируют препараты на основе растворов аминокислот и их жировых эмульсий для сопутствующей терапии тяжелобольных пациентов, растворов для перитонеального диализа и для инъекций, стерильных порошков и средств анестезии.

Объем инвестиций в проект составил 1,4 млрд руб. На базе предприятия создадут 480 рабочих мест.

Проект реализован в соответствии с госпрограммой «Фарма-2030» с привлечением механизмов господдержки для региональных инвестиционных проектов.