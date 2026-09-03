Президент РФ открыл новый завод ГК «Фармасинтез» в Приморье
В Приморском крае запустили фармацевтическое производство ГК «Фармасинтез» в рамках церемонии открытия предприятий Дальнего Востока с участием президента РФ Владимира Путина на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе Кремля.
Завод будет расположен в Уссурийске, рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Проектная мощность предприятия составит 12 млн упаковок в год, из которых 24 наименования включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Выпускать планируют препараты на основе растворов аминокислот и их жировых эмульсий для сопутствующей терапии тяжелобольных пациентов, растворов для перитонеального диализа и для инъекций, стерильных порошков и средств анестезии.
Объем инвестиций в проект составил 1,4 млрд руб. На базе предприятия создадут 480 рабочих мест.
Проект реализован в соответствии с госпрограммой «Фарма-2030» с привлечением механизмов господдержки для региональных инвестиционных проектов.
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