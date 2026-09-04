Производитель крема «Элидел» объяснил перебои с поставками препарата в Россию

Нехватка крема «Элидел» (пимекролимус) для терапии атопического дерматита у взрослых и детей с 3 месяцев зафиксирована в российских аптеках, пишет «РБК» со ссылкой на собеседников из двух аптечных сетей и источник на фармрынке.

Единственный зарегистрированный в России препарат с МНН пимекролимус, согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), производит немецкая Meda Pharma, которая принадлежит Viatris. Других производителей препаратов с таким МНН нет. В России зарегистрирован такролимус в форме мази, который также применяется при атопическом дерматите.

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что в течение года препарат поступал в продажу. Так, в январе — августе в гражданский оборот было выпущено 80% от объемов, которые в среднем поступают на рынок за год. Сейчас в гражданском обороте находится более 42 тыс. упаковок противовоспалительного крема.

Источник издания утверждает, что текущих запасов препарата в России хватит на 3—4 недели. При этом большая партия, которая покроет спрос на четыре месяца, сейчас проходит таможню. Отсутствие лекарства в отдельных аптеках также может быть временным и связанным с тем, что производитель обновляет сертификат о соответствии правилам надлежащей производственной практики (GMP).

В пресс-службе ФТС журналистам сообщили, что таможенное оформление лекарства «Элидел» проходит в соответствии с установленными сроками и занимает не более четырех часов. Сейчас на оформлении нет ни одной декларации на этот препарат. Всего за 2026 год было оформлено 12 таких деклараций суммарно на 14 т продукции.

В российском подразделении Viatris рассказали, что поставки препарата в Россию временно приостановлены. Причина не приводится, но, как отметили в компании, она не связана с качеством, безопасностью или эффективностью препарата. Viatris старается «разрешить эту ситуацию как можно скорее». Однако пациентам, которым назначен пимекролимус, рекомендовали проконсультироваться с врачом для оценки возможных вариантов замены.