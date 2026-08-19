Производитель вакцины для собак «Мультикан-8» заподозрил деструктивное вмешательство

Производитель вакцины для собак «Мультикан-8» компания «Ветбиохим» заявил о возможном деструктивном вмешательстве третьих лиц в ситуацию с гибелью животных после вакцинации в Ярославской области.

«Анализируя совокупность имеющейся на сегодняшний день информации, характер и динамику распространения сообщений, мы отмечаем признаки возможного организованного деструктивного вмешательства третьих лиц», — указано в сообщении организации.

В компании добавили, что по состоянию на 19 августа отозвана 20 серия вакцины.

Специалисты компании проводят комплекс научно-исследовательских мероприятий в Ярославской области. Сейчас идет повторный контроль качества 20 серии вакцины, а также условий производственного процесса. Кроме того, архивные образцы вакцины отправлены в государственный аккредитованный орган для проведения независимой экспертизы.

В Россельхознадзоре заявили ТАСС, что служба обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия по производству препарата «Мультикан-8». При этом в Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций у домашних животных после применения этой вакцины.

Ранее стало известно, что «Центр ветеринарии» в Ярославле приостановил использование препарата «Мультикан-8» после сообщений об осложнениях у животных.