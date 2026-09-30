«Р-Фарм» вынужден приостановить поставки противотуберкулезного препарата

В конце августа 2026 года компания «Р-Фарм» и Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) подписали соглашение о расторжении контракта на поставку деламанида. Препарат показан для лечения туберкулеза легких, вызванного штаммами Mycobacterium tuberculosis с множественной лекарственной устойчивостью. Поставщик должен был отгрузить 75,4 тыс. упаковок на 523,7 млн руб., а по факту было 32,4 тыс. упаковок на 225,1 млн руб., следует из документации на портале госзакупок.

Что происходит с препаратом

«Р-Фарм» зарегистрировала препарат деламанид в 2020 году. Препарат разработан японской Otsuka Holdings Inc., в Россию он поставлялся по лицензионному договору. Согласно данным Госреестра лекарственных средств (ГРЛС), готовую лекарственную форму Otsuka выпускает в Японии, а упаковка и выпускающий контроль качества осуществлялся в городе Илертисен в Германии на площадке немецкого завода R-Pharm Germany GmbH, принадлежащего российской компании.

В июле 2026 года производитель «Р-Фарм» сообщил ФЦПиЛО о проблемах с поставками в рамках действующего контракта. Письмо размещено на портале ФЦПиЛО, первым на него обратила внимание экспертная группа «Здравресурс». В письме говорится, что именно Otsuka настояла, чтобы производство препарата было организовано в Германии. Когда японская компания узнала о банкротстве R-Pharm Germany, она в одностороннем порядке изменила условия отгрузки сырья, потребовав 100% предоплаты, что парализовало производство препарата.

Также в письме «Р-Фарм» попросил учесть, что в 2027 году поставка препарата будет недоступна, и предупредил о намерении обратиться в ТПП РФ за сертификатом о форс-мажоре.

Из соглашения о расторжении контракта от 28 августа 2026 года следует, что итоговая поставка составила 32,4 тыс. упаковок вместо 75,4 тыс. Кроме того, в документе указано, что основанием для расторжения стало правовое заключение союза «Московская торгово-промышленная палата» от 6 июля 2027 года.

Что происходит в Германии

«Р-Фарм» приобрела завод в Германии в 2014 году у Pfizer. Во время пандемии COVID-19 компания планировала выпускать на предприятии вакцину «Спутник V», сообщают немецкие СМИ. Из-за военного конфликта между Россией и Украиной и наложенных на Россию санкций «все больше клиентов и деловых партнеров отказались от сотрудничества» с R-Pharm Germany, сообщает издание SWR.

В марте 2026 года предприятие объявило о банкротстве, а 26 августа управляющий по делам о банкротстве Маркус Фрелих сообщил 280 сотрудникам предприятия, что его деятельность будет немедленно прекращена. Маркусу Фрелиху не удалось достичь соглашения ни с одним из потенциальных инвесторов относительно гарантированного поглощения, а без инвестора закрытие завода неизбежно. 29 сентября СМИ из Германии сообщили, что есть потенциальные покупатели, но подробностей никаких нет.

В начале августа 2026 года российские СМИ сообщили, что ООО «Р-фарм интернешнл» подало в московский арбитраж иск к Райффайзенбанку на 337,5 млн евро (около 31 млрд руб. по курсу ЦБ на 04.08.2026). Источники «Ведомостей» рассказали, что «Р-фарм» в июне 2023 года нанял Райффайзенбанк для продажи завода в Германии. Теперь, когда стало ясно, что банк не смог продать актив, российская компания хочет получить от банка компенсацию за инвестиции в завод, недополученную прибыль от реализации актива и пр.

Что будет с поставками препарата

Согласно ГРЛС, других площадок по упаковке препарата в регистрационном досье пока нет. Если держатель регудостоверения «Р-Фарм» сможет договориться с Otsuka и внесет изменения в досье, то поставки продолжатся. «ФВ» направил запрос компании.

По данным Росздравнадзора, в последний раз деламанид вводился в оборот в середине июля 2026 года. Согласно информации ООО «Альфарм», глобального падения продаж на рынке нет: напротив, за восемь месяцев 2026 года продажи выше, чем за весь 2025 год. В 2023 году продажи составили 47,2 тыс. упаковок на 336,1 млн руб., в 2024-м — 128,5 тыс. упаковок на 909,7 млн руб., в 2025-м – 54,8 тыс. упаковок на 392,6 млн руб., за восемь месяцев 2026 года — 95,2 тыс. упаковок на 670,1 млн руб.

В текущем году объявлено о 148 закупках, из них 69 не состоялись, это примерно 46%, в 2025 году объявлено о 350 закупках, не состоялись 85, это 24%.

Согласно клиническим рекомендациям по лечению туберкулеза у взрослых Минздрава РФ, деламанид входит в группу «С» препаратов, используемых при туберкулезе. Для группы «А» самая высокая рекомендация по использованию, затем идет «В», соответственно, если препараты из «А» и «В» не могут применяться, то берутся лекарства из «С».