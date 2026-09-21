Разработан тест для диагностики антибиотикорезистентности на основе технологии CRISPR/Cas

Российские ученые из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали набор реагентов для выявления ДНК mecА (гена устойчивости к метициллину) с помощью ПЦР и технологии CRISPR/Cas, сообщили в ведомстве.

Набор позволяет своевременно выявить у пациентов с инфекцией ген mecА, обуславливающий устойчивость к бета-лактамным антибиотикам, в спинномозговой жидкости. Это первое в мире зарегистрированное медицинское изделие для in vitro диагностики, созданным на основе применения технологии CRISPR/Cas, для определения антибиотикорезистентности, сообщили в Роспотребнадзоре.

Основное преимущество этого метода — высокая чувствительность, что необходимо для выявления инфекций на самых ранних этапах. Эксперты отметили, что уникальный двойной контроль специфичности обеспечивает высокий уровень надежность анализа, что гарантирует точность диагностики в самых сложных клинических условиях.