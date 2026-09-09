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РНФ выделил гранты до 100 млн руб. на шесть проектов по биоэкономике

09.09.2026
18:25
ДинаКоблова
Российский научный фонд поддержал шесть проектов по биоэкономике, на их реализацию выделят гранты до 100 млн руб. в год. В числе направлений — синтетическая ДНК, дизайн белков и генотерапия. Софинансирование обеспечивают «Р-Фарм», Сбербанк и другие.
Фото: пресс-служба РНФ

Российский научный фонд (РНФ) отобрал шесть проектов, которые получат гранты на исследования в области биоэкономики, сообщили в пресс-службе организации.

Гранты выделяются на реализацию прорывных научных проектов в области новых методов хранения информации в синтетической ДНК, генеративного дизайна белковых молекул, формирования новых платформенных решений для создания генотерапевтических препаратов и преодоления других научно-технологических барьеров в области «Биоэкономики» в 2026—2030 годах.

Победителями конкурса 2026 года стали коллективы:

  • Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН;
  • Московского физико-технического института;
  • Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова;
  • ООО «Биопрактика»;
  • Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти».

Размер одного гранта составил от 50 до 100 млн рублей в год на проведение поисковых научных исследований. Софинансирование со стороны квалифицированных заказчиков — от 10 до 50% от суммы гранта. Среди заказчиков — АО «Р-Фарм», ПАО «Татнефть», ПАО Сбербанк, НИЦ «Курчатовский институт», ООО «Завод Медсинтез» и другие организации.

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