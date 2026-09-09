РНФ выделил гранты до 100 млн руб. на шесть проектов по биоэкономике

Российский научный фонд (РНФ) отобрал шесть проектов, которые получат гранты на исследования в области биоэкономики, сообщили в пресс-службе организации.

Гранты выделяются на реализацию прорывных научных проектов в области новых методов хранения информации в синтетической ДНК, генеративного дизайна белковых молекул, формирования новых платформенных решений для создания генотерапевтических препаратов и преодоления других научно-технологических барьеров в области «Биоэкономики» в 2026—2030 годах.

Победителями конкурса 2026 года стали коллективы:

Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН;

Московского физико-технического института;

Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова;

ООО «Биопрактика»;

Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти».

Размер одного гранта составил от 50 до 100 млн рублей в год на проведение поисковых научных исследований. Софинансирование со стороны квалифицированных заказчиков — от 10 до 50% от суммы гранта. Среди заказчиков — АО «Р-Фарм», ПАО «Татнефть», ПАО Сбербанк, НИЦ «Курчатовский институт», ООО «Завод Медсинтез» и другие организации.