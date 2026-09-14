Роспатент запустил эксперимент по ускорению медицинских разработок

Роспатент приступил к отработке механизма, который должен ускорить передачу медицинских разработок в производство. Руководитель службы Юрий Зубов рассказал о проведении эксперимента в сфере управления интеллектуальными правами в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Сегодня в технологической сфере очень много делается, создаются новые разработки в химии, медицине, фармацевтике, в решениях для транспортной индустрии, энергетики. И это, конечно, результат работы национальных проектов технологического лидерства», — заявил глава Роспатента.

По его словам, компании и научный сектор активно подают заявки на регистрацию прав интеллектуальной собственности, в первую очередь патентов. Так, за первую половину 2026 года было подано около 11 тыс. заявок на регистрацию изобретений, что на 15% больше по сравнению с 2025 годом. При этом всего за пять лет российские заявители подали в Роспатент на регистрацию около 140 тыс. заявок.

Эксперимент, о котором идет речь, был запущен в июне Распоряжением Правительства РФ № 1651-р от 27.06.2026 и продлится до конца 2028 года. Минздрав РФ и Роспатент при участии Минобрнауки РФ, ФМБА и Роспотребнадзора будут отрабатывать механизм оценки стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные подведомственными бюджетными и автономными учреждениями.