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Роспотребнадзор обновил чек-листы для аптек и медорганизаций

24.09.2026
16:54
ДинаКоблова
Роспотребнадзор утвердил 31 новую форму проверочных листов для планового санэпиднадзора — в том числе для аптек и медорганизаций. Приказы 2022 и 2025 годов утратили силу.
Фото: 123rf.com

Роспотребнадзор утвердил новые формы проверочных листов для плановых контрольных мероприятий. Приказ № 578 от 20.07.2026 опубликован на портале правовой информации. Документ затрагивает в том числе аптеки и организации, оказывающие медицинские услуги.

Всего утверждена 31 форма проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля. Среди них — приложение № 10 (для хозяйствующих субъектов, оказывающих медицинские услуги) и приложение № 11 (для аптечных организаций). Каждый проверочный лист содержит:

  • наименование вида контроля;
  • наименование контрольного органа;
  • реквизиты нормативного акта об утверждении формы;
  • вид контрольного мероприятия и дату заполнения;
  • сведения об объекте контроля;
  • место проведения;
  • реквизиты решения о проведении мероприятия;
  • учетный номер;
  • данные должностного лица, заполняющего лист;
  • список контрольных вопросов с графами «Да», «Нет», «Неприменимо» и «Примечание», а также ссылками на структурные единицы нормативных актов.

Контрольные мероприятия не ограничиваются оценкой только тех требований, по которым в формах есть вопросы. Утратившими силу признаются приказ Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022 об утверждении форм проверочных листов и приказ Роспотребнадзора № 806 от 17.11.2025, которым внесены изменения в приказ № 18.

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