Роспотребнадзор обновил чек-листы для аптек и медорганизаций

Роспотребнадзор утвердил новые формы проверочных листов для плановых контрольных мероприятий. Приказ № 578 от 20.07.2026 опубликован на портале правовой информации. Документ затрагивает в том числе аптеки и организации, оказывающие медицинские услуги.

Всего утверждена 31 форма проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля. Среди них — приложение № 10 (для хозяйствующих субъектов, оказывающих медицинские услуги) и приложение № 11 (для аптечных организаций). Каждый проверочный лист содержит:

наименование вида контроля;

наименование контрольного органа;

реквизиты нормативного акта об утверждении формы;

вид контрольного мероприятия и дату заполнения;

сведения об объекте контроля;

место проведения;

реквизиты решения о проведении мероприятия;

учетный номер;

данные должностного лица, заполняющего лист;

список контрольных вопросов с графами «Да», «Нет», «Неприменимо» и «Примечание», а также ссылками на структурные единицы нормативных актов.

Контрольные мероприятия не ограничиваются оценкой только тех требований, по которым в формах есть вопросы. Утратившими силу признаются приказ Роспотребнадзора № 18 от 20.01.2022 об утверждении форм проверочных листов и приказ Роспотребнадзора № 806 от 17.11.2025, которым внесены изменения в приказ № 18.