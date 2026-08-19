Сколько члены АМФП потратили на выплатам врачам и медорганизациям в России

Российская компания «Р-Фарм» потратила на выплаты врачам и организациям в 2025 году 2,2 млрд руб., что на 14,2% больше, чем в 2024 году, посчитал «Коммерсантъ» на основе опубликованных участниками Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП) отчетов.

Компания второй год лидирует по объему выплат врачам и организациям. При этом по итогам 2022 года «Р-Фарм» был шестым, уступая британско-шведской AstraZeneca, американским MSD и Johnson & Johnson, швейцарской Roche и немецкой Bayer. За прошедшее время MSD сократила присутствие на российском рынке, и раскрытый компанией объем выплат не позволил войти ей в топ-15 за 2025 год. Траты Johnson & Johnson, Roche в 2022 году приближались к 1,5 млрд руб., а спустя три года снизились до 0,8—0,9 млрд руб.

К российским компаниям теперь можно причислить и «Нижфарм», который заменил среди членов АМФП немецкую Stada. В апреле 2025 года в АО «Нижфарм» было введено временное управление компании «Фармирус». Раскрываемые траты «Нижфарма» на выплаты врачам и организациям в прошлом году выросли на 41,5% год к году — до 464 млн руб.

Компания Выплаты в 2025 году, млн руб. Выплаты в 2024 году, млн руб. Динамика, % «Р-Фарм» 2232,3 1954,7 14,2 Bayer 1176,3 895 31,4 Pfizer 1051,4 1058,6 -0,7 Novartis 1026,3 1214,4 -15,5 Johnson & Johnson 911,5 1197,6 -23,9 Roche 881,2 849,3 3,8 Abbott 773,5 709,7 9 Swixx Healthcare 760,4 455,9 66,8 Sanofi 759,8 980,8 -22,5 Merck 595,8 525,9 13,3 «Нижфарм» 464,1 328 41,5 Astellas 417,8 303,3 37,8 Ipsen 383,6 301,9 27,1 Merz 349,4 220 58,8 Sandoz 349,1 319,5 9,3

Источник: отчеты компаний, подсчеты издания «Коммерсантъ»

Общие траты членов АМФП на продвижение среди врачей и профессиональных объединений в 2025 году выросли на 4% (до 15,35 млрд руб.). Выплаты врачам выросли больше всего — на 13,8% (до 4,36 млрд руб.). На выплаты ассоциациям и медорганизациям фармкомпании затратили — на 11,3% год к году (8,5 млрд руб.). Траты на исследования и разработки снизились на 23,8% (до 2,5 млрд руб.), а без учета российских компаний этот показатель снизился бы в 1,6 раза (до 1,87 млрд руб.).