Сколько члены АМФП потратили на выплатам врачам и медорганизациям в России
Российская компания «Р-Фарм» потратила на выплаты врачам и организациям в 2025 году 2,2 млрд руб., что на 14,2% больше, чем в 2024 году, посчитал «Коммерсантъ» на основе опубликованных участниками Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП) отчетов.
Компания второй год лидирует по объему выплат врачам и организациям. При этом по итогам 2022 года «Р-Фарм» был шестым, уступая британско-шведской AstraZeneca, американским MSD и Johnson & Johnson, швейцарской Roche и немецкой Bayer. За прошедшее время MSD сократила присутствие на российском рынке, и раскрытый компанией объем выплат не позволил войти ей в топ-15 за 2025 год. Траты Johnson & Johnson, Roche в 2022 году приближались к 1,5 млрд руб., а спустя три года снизились до 0,8—0,9 млрд руб.
К российским компаниям теперь можно причислить и «Нижфарм», который заменил среди членов АМФП немецкую Stada. В апреле 2025 года в АО «Нижфарм» было введено временное управление компании «Фармирус». Раскрываемые траты «Нижфарма» на выплаты врачам и организациям в прошлом году выросли на 41,5% год к году — до 464 млн руб.
|Компания
|Выплаты в 2025 году, млн руб.
|Выплаты в 2024 году, млн руб.
|Динамика, %
|«Р-Фарм»
|2232,3
|1954,7
|14,2
|Bayer
|1176,3
|895
|31,4
|Pfizer
|1051,4
|1058,6
|-0,7
|Novartis
|1026,3
|1214,4
|-15,5
|Johnson & Johnson
|911,5
|1197,6
|-23,9
|Roche
|881,2
|849,3
|3,8
|Abbott
|773,5
|709,7
|9
|Swixx Healthcare
|760,4
|455,9
|66,8
|Sanofi
|759,8
|980,8
|-22,5
|Merck
|595,8
|525,9
|13,3
|«Нижфарм»
|464,1
|328
|41,5
|Astellas
|417,8
|303,3
|37,8
|Ipsen
|383,6
|301,9
|27,1
|Merz
|349,4
|220
|58,8
|Sandoz
|349,1
|319,5
|9,3
Источник: отчеты компаний, подсчеты издания «Коммерсантъ»
Общие траты членов АМФП на продвижение среди врачей и профессиональных объединений в 2025 году выросли на 4% (до 15,35 млрд руб.). Выплаты врачам выросли больше всего — на 13,8% (до 4,36 млрд руб.). На выплаты ассоциациям и медорганизациям фармкомпании затратили — на 11,3% год к году (8,5 млрд руб.). Траты на исследования и разработки снизились на 23,8% (до 2,5 млрд руб.), а без учета российских компаний этот показатель снизился бы в 1,6 раза (до 1,87 млрд руб.).
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