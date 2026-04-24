Росстат отчитался об индексе фармпроизводства за I квартал

Росстат отчитался о росте выпуска лекарств в I квартале 2026 года. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в России выросло на 11,2% по сравнению с I кварталом 2025 года. В целом среди категории «Обрабатывающие производства» положительную динамику за I квартал демонстрируют только производство пищевых продуктов (0,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (5,2%), производство прочих транспортных средств и оборудования (25,1%) и производство прочих готовых изделий (2,1%). Остальные виды производств стагнируют.

Рост производства фармпродукции в марте 2025 года к февралю составил 22,4%, а к марту прошлого года — 15,9%.

Индекс производства*, по данным Росстата

Март 2026 г.

в % к I квартал 2026 г.

в % к

I кварталу 2025 г. марту

2025 г. февралю

2026 г. Производство лекарственных средств

и материалов, применяемых

в медицинских целях и ветеринарии 115,9 122,4 111,2