Росстат отчитался об индексе фармпроизводства за I квартал

24.04.2026
13:51
Отделновостей
Выпуск лекарств в России в I квартале 2026 года вырос на 11,2% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Росстата. Фармпромышленность стала одной из немногих растущих отраслей обрабатывающей промышленности.
Росстат отчитался о росте выпуска лекарств в I квартале 2026 года. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в России выросло на 11,2% по сравнению с I кварталом 2025 года. В целом среди категории «Обрабатывающие производства» положительную динамику за I квартал демонстрируют только производство пищевых продуктов (0,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (5,2%), производство прочих транспортных средств и оборудования (25,1%) и производство прочих готовых изделий (2,1%). Остальные виды производств стагнируют.

Рост производства фармпродукции в марте 2025 года к февралю составил 22,4%, а к марту прошлого года — 15,9%.

Индекс производства*, по данным Росстата

Март 2026 г.
в % к

I квартал 2026 г.
в % к
I кварталу 2025 г.

марту
2025 г.

февралю
2026 г.

Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых
в медицинских целях и ветеринарии

115,9

122,4

111,2

*Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2023 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2023 базисного года.

