Росстат отчитался об индексе фармпроизводства за I квартал
Росстат отчитался о росте выпуска лекарств в I квартале 2026 года. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в России выросло на 11,2% по сравнению с I кварталом 2025 года. В целом среди категории «Обрабатывающие производства» положительную динамику за I квартал демонстрируют только производство пищевых продуктов (0,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (5,2%), производство прочих транспортных средств и оборудования (25,1%) и производство прочих готовых изделий (2,1%). Остальные виды производств стагнируют.
Рост производства фармпродукции в марте 2025 года к февралю составил 22,4%, а к марту прошлого года — 15,9%.
Индекс производства*, по данным Росстата
|
Март 2026 г.
|
I квартал 2026 г.
|
марту
|
февралю
|
Производство лекарственных средств
|
115,9
|
122,4
|
111,2
|
*Индексы рассчитаны в соответствии с Официальной статистической методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2023 года. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2023 базисного года.
Нет комментариев
Комментариев: 0