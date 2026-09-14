Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в августе
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе 2026 года.
Индекс цен на медикаменты
|
Август 2026 г. к
|
Январь—август
|
Справочно
|
Август 2025 г. к
|
Январь—август
|
июлю
|
декабрю
|
августу
|
июлю
|
декабрю
|
августу
|
100,20
|
104,76
|
108,63
|
109,12
|
100,31
|
105,97
|
109,34
|
109,57
Источник: Росстат
В августе стоимость лекарств, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросла на 0,2% к июлю. В том числе на:
- диклофенак — +4,0%;
- хлоргексидин — +1,4%;
- водорода пероксид — +0,9%;
- салициловую кислоту — +0,8%;
- амброксол, аторвастатин, ацетилсалициловую кислоту и хлоропирамин — +0,5%;
- аскорбиновую кислоту — +0,3%.
Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,6%), амлодипин (-0,5%), эналаприл (-0,4%), ибупрофен и спиронолактон (-0,3%).
На препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в августе в среднем поднялись на 0,2%, в том числе на:
- кеторолак — +1,7%;
- троксерутин — +1,1%;
- корвалол — +0,8%;
- таурин и цитрамон — +0,7%;
- алтея лекарственного травы экстракт и валосердин — +0,6%;
- активированный уголь — +0,5%;
- меновазин — +0,3%.
Снизились цены на мирамистин (-1,3%), нимесулид (-0,6%), валидол (-0,5%), римантадин (-0,4%), валерианы экстракт и спазмалгон (-0,3%).
Из наблюдаемых товаров, которые входят в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены на:
- пеленки для новорожденных — +1,9%;
- кремы детские — +1,3%;
- мыло туалетное — +0,7%;
- салфетки влажные — +0,6%;
- бумажные столовые — +0,5%;
- бутылочки для кормления, мыло хозяйственное, подгузники детские, спички и щетки зубные — +0,4%;
- бумагу туалетную — +0,3%.
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