Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в августе

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе 2026 года.

Индекс цен на медикаменты

Август 2026 г. к Январь—август

2026 г. к

январю—августу

2025 г. Справочно Август 2025 г. к Январь—август

2025 г. к

январю—августу

2024 г. июлю

2026 г. декабрю

2025 г. августу

2025 г. июлю

2025 г. декабрю

2024 г. августу

2024 г. 100,20 104,76 108,63 109,12 100,31 105,97 109,34 109,57

Источник: Росстат

В августе стоимость лекарств, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросла на 0,2% к июлю. В том числе на:

диклофенак — +4,0%;

хлоргексидин — +1,4%;

водорода пероксид — +0,9%;

салициловую кислоту — +0,8%;

амброксол, аторвастатин, ацетилсалициловую кислоту и хлоропирамин — +0,5%;

аскорбиновую кислоту — +0,3%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,6%), амлодипин (-0,5%), эналаприл (-0,4%), ибупрофен и спиронолактон (-0,3%).

На препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в августе в среднем поднялись на 0,2%, в том числе на:

кеторолак — +1,7%;

троксерутин — +1,1%;

корвалол — +0,8%;

таурин и цитрамон — +0,7%;

алтея лекарственного травы экстракт и валосердин — +0,6%;

активированный уголь — +0,5%;

меновазин — +0,3%.

Снизились цены на мирамистин (-1,3%), нимесулид (-0,6%), валидол (-0,5%), римантадин (-0,4%), валерианы экстракт и спазмалгон (-0,3%).

Из наблюдаемых товаров, которые входят в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены на: