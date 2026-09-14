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Росстат сообщил о росте цен на ЖНВЛП в августе

14.09.2026
11:27
ДинаКоблова
Цены на лекарства из Перечня ЖНВЛП в августе выросли в среднем на 0,2% к июлю, указано в данных Росстата. Рост стоимости лекарств, не относящихся к жизненно важным, в августе составил в среднем 0,2% к июлю.
Фото: 123rf.com

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в августе 2026 года.

Индекс цен на медикаменты

Август 2026 г. к

Январь—август
2026 г. к
январю—августу
2025 г.

Справочно

Август 2025 г. к

Январь—август
2025 г. к
январю—августу
2024 г.

июлю
2026 г.

декабрю
2025 г.

августу
2025 г.

июлю
2025 г.

декабрю
2024 г.

августу
2024 г.

100,20

104,76

108,63

109,12

100,31

105,97

109,34

109,57

Источник: Росстат

В августе стоимость лекарств, входящих в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросла на 0,2% к июлю. В том числе на:

  • диклофенак — +4,0%;
  • хлоргексидин — +1,4%;
  • водорода пероксид — +0,9%;
  • салициловую кислоту — +0,8%;
  • амброксол, аторвастатин, ацетилсалициловую кислоту и хлоропирамин — +0,5%;
  • аскорбиновую кислоту — +0,3%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,6%), амлодипин (-0,5%), эналаприл (-0,4%), ибупрофен и спиронолактон (-0,3%).

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На препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в августе в среднем поднялись на 0,2%, в том числе на:

  • кеторолак — +1,7%;
  • троксерутин — +1,1%;
  • корвалол — +0,8%;
  • таурин и цитрамон — +0,7%;
  • алтея лекарственного травы экстракт и валосердин — +0,6%;
  • активированный уголь — +0,5%;
  • меновазин — +0,3%.

Снизились цены на мирамистин (-1,3%), нимесулид (-0,6%), валидол (-0,5%), римантадин (-0,4%), валерианы экстракт и спазмалгон (-0,3%).

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Из наблюдаемых товаров, которые входят в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены на:

  • пеленки для новорожденных — +1,9%;
  • кремы детские — +1,3%;
  • мыло туалетное — +0,7%;
  • салфетки влажные — +0,6%;
  • бумажные столовые — +0,5%;
  • бутылочки для кормления, мыло хозяйственное, подгузники детские, спички и щетки зубные — +0,4%;
  • бумагу туалетную — +0,3%.

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