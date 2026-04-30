Росздравнадзор предложил включить ботулотоксины в перечень ПКУ

30.04.2026
18:32
Отделновостей
Замглавы Росздравнадзора предложила предметно-количественный учет ботулотоксинов, чтобы пресечь их бесконтрольную продажу и снизить риск инъекционного ботулизма.
Фото: 123rf.com

Заместитель руководителя Росздравнадзора Елена Шешко предложила пресечь бесконтрольную продажу ботулотоксинов физическим лицам через предметно-количественный учет (ПКУ) препаратов. Об этом она сообщила на круглом столе по проблемам нелегальной медицинской деятельности и недобросовестной конкуренции, пишет «Медицинский вестник».

На мероприятии обсуждались зафиксированные случаи инъекционного ботулизма. Все они предположительно связаны с применением некачественного или нелегально введенного ботулотоксина, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева.

Елена Шешко отметила, что государство усиливает контроль за обращением медицинских изделий и препаратов, применяемых в эстетической медицине. В частности, уже внедряется система маркировки имплантатов, филлеров и косметических нитей.

Ботулотоксин применяется в эстетической медицине и входит в состав препаратов, например, в «Ботокс», «Диспорт», «Ксеомин». Как сообщил директор Национальной ассоциации клиник эстетической медицины Александр Терентьев, более 60% ботулотоксинов в стране по-прежнему отпускаются физическим лицам, несмотря на то что по инструкции их применение допускается только в медицинских организациях. Эксперт связал устойчивость нелегального сегмента с мягкостью санкций: максимальный штраф для физических лиц составляет 2,5 тыс. руб.

