Росздравнадзор утвердил новые чек-листы по контролю за медизделиями
20.08.2026
17:48
Росздравнадзор обновил чек-листы д
Фото: 123rf.com
Росздравнадзор утвердил новые формы№ 662 от 22.07.2026 опубликован на портале правовой информации.
- Проведение технических испытаний, токсикологических исследований медицинских изделий;
- Проведение клинических испытаний медицинских изделий;
- Применение медицинских изделий в медицинской организации;
- Обращение медицинского изделия производителями и/или уполномоченными представителями производителя;
- Проведение технического обслуживания, наладки, монтажа, ремонта медицинских изделий;
- Транспортировка медицинских изделий;
- Хранение и/или реализация медицинских изделий.
Во всех формах проверочных листов обновлены ссылки на нормативно-правовые акты: обновлены ссылки на приказы Минздрава РФ и решения Евразийской экономической комиссии. В проверочном листе по клиническим испытаниям уточнены формулировки, изменена структура и состав вопросов.
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