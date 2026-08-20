Росздравнадзор утвердил новые чек-листы по контролю за медизделиями

Росздравнадзор утвердил новые формы проверочных листов для контроля за обращением медицинских изделий. Приказ № 662 от 22.07.2026 опубликован на портале правовой информации.

Документ заменит приказы Росздравнадзора № 1 от 10.01.2022 и № 5169 от 17.09.2025, которые признаются утратившими силу. Обновляются все семь форм чек-листов:

Проведение технических испытаний, токсикологических исследований медицинских изделий;

Проведение технических испытаний, токсикологических исследований медицинских изделий; Проведение клинических испытаний медицинских изделий;

Применение медицинских изделий в медицинской организации;

Обращение медицинского изделия производителями и/или уполномоченными представителями производителя;

Обращение медицинского изделия производителями и/или уполномоченными представителями производителя; Проведение технического обслуживания, наладки, монтажа, ремонта медицинских изделий;

Транспортировка медицинских изделий;

Хранение и/или реализация медицинских изделий.

Во всех формах проверочных листов обновлены ссылки на нормативно-правовые акты: обновлены ссылки на приказы Минздрава РФ и решения Евразийской экономической комиссии. В проверочном листе по клиническим испытаниям уточнены формулировки, изменена структура и состав вопросов.