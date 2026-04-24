Семь представителей российской фармы попали в рейтинг миллиардеров Forbes Russia 2026

Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России за 2026 год — их количество увеличилось до 155 человек по сравнению с прошлогодними 146.

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с 625,5 млрд долл. в прошлом году до рекордных 696,5 млрд долл. В новом рейтинге котировки акций и курс рубля фиксировались по состоянию на 1 марта 2026 года. Большинство российских компаний выплатило щедрые дивиденды, дополнительно обогатив своих владельцев. Таким образом состояние выросло у 85 участников прошлогоднего списка, уменьшилось у 35, а у 18 осталось на прежнем уровне.

В рейтинг вошли семь представителей фармотрасли из России:

Виктор Харитонин , 53 года («Фармстандарт») — 24 место, состояние 7,9 млрд долл.;

Егор Кульков , 54 года («Фармстандарт») — 42 место, состояние 4,7 млрд долл.;

Алексей Репик , 46 лет («Р-Фарм») — 59 место, состояние 2,4 млрд долл.;

Викрам Пуния , 52 года («Фармасинтез») — 67 место, состояние 2 млрд долл.;

Вадим Якунин , 63 года («Протек») — 69 место, состояние 2 млрд долл.;

Эдуард Нетылько , 58 лет (ФК «Пульс») — 98 место, состояние 1,6 млрд долл.;

Петр Белый, 53 года («Промомед») — 140 место, состояние 1,1 млрд долл.

Капитал основателя фармкомпании «Промомед» Петра Белого превысил 1 млрд долл., пишет Forbes. Он стал седьмым миллиардером в России в фармотрасли.