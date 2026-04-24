Новости
Бизнес
Аптекарь
Газета
Наш канал в MAX
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
ПодкастыВебинарыИнтервьюРепортажи
АналитикаДокументыМнения экспертовКалендарь событийЛица Фармвестника
НовостиБизнесАптекарьГазетаФармвестник-ТВ
ГлавнаяНовостиПроизводство

Семь представителей российской фармы попали в рейтинг миллиардеров Forbes Russia 2026

24.04.2026
16:20
ДинаКоблова
В рейтинг миллиардеров Forbes Russia 2026 года вошли семь представителей фармотрасли.
Фото: Ринат Васбеев

Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России за 2026 год — их количество увеличилось до 155 человек по сравнению с прошлогодними 146.

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с 625,5 млрд долл. в прошлом году до рекордных 696,5 млрд долл. В новом рейтинге котировки акций и курс рубля фиксировались по состоянию на 1 марта 2026 года. Большинство российских компаний выплатило щедрые дивиденды, дополнительно обогатив своих владельцев. Таким образом состояние выросло у 85 участников прошлогоднего списка, уменьшилось у 35, а у 18 осталось на прежнем уровне.

В рейтинг вошли семь представителей фармотрасли из России:

  • Виктор Харитонин, 53 года («Фармстандарт») — 24 место, состояние 7,9 млрд долл.;
  • Егор Кульков, 54 года («Фармстандарт») — 42 место, состояние 4,7 млрд долл.;
  • Алексей Репик, 46 лет («Р-Фарм») — 59 место, состояние 2,4 млрд долл.;
  • Викрам Пуния, 52 года («Фармасинтез») — 67 место, состояние 2 млрд долл.;
  • Вадим Якунин, 63 года («Протек») — 69 место, состояние 2 млрд долл.;
  • Эдуард Нетылько, 58 лет (ФК «Пульс») — 98 место, состояние 1,6 млрд долл.;
  • Петр Белый, 53 года («Промомед») — 140 место, состояние 1,1 млрд долл.

Капитал основателя фармкомпании «Промомед» Петра Белого превысил 1 млрд долл., пишет Forbes. Он стал седьмым миллиардером в России в фармотрасли.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Яндекс.Метрика
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
АналитикаДокументы
Бизнес
Аптекарь
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Мультимедиа
РепортажиВебинарыПодкастыИнтервью
Библиотека
АналитикаДокументыСправочник лекарств
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Реклама в газете
Реклама на сайте
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.