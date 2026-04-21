Системообразующим организациям отсрочат уплату ввозного НДС на три месяца без процентов

Президент России Владимир Путин подписал указ № 263 от 20.04.2026, которым до 30 июня 2027 года включительно на территории России проводится эксперимент по предоставлению отсрочки уплаты ввозного НДС для системообразующих организаций.

Отсрочка предоставляется на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров для внутреннего потребления без уплаты процентов. Участниками эксперимента признаются юрлица, включенные в реестр уполномоченных экономических операторов и в перечень системообразующих организаций российской экономики, в отношении которых принято соответствующее решение. Согласно письму Минэкономразвития РФ № 8952-РМ/Д18и от 23.03.2020, в перечень системообразующих организаций входят, в частности, АО «Биннофарм», ОАО «Биосинтез» и ПАО «Фармстандарт».

Для участия в эксперименте необходимо соответствовать ряду требований:

участвовать в мониторинге таможенных органов;

применять общий режим налогообложения;

не иметь непогашенной задолженности по таможенным платежам и административным штрафам;

отсутствие возбужденных уголовных дел против учредителей и руководителей;

отсутствие процедур банкротства;

наличие генерального обеспечения (денежный залог или банковская гарантия) на срок не менее трех месяцев.

Заявление подается в ФТС в электронном виде не позднее 15 июня 2027 года. Минэкономразвития России обязано предоставить ФТС перечень системообразующих организаций в течение трех рабочих дней со дня вступления указа в силу, а также обновлять его не позднее пяти рабочих дней после изменений.