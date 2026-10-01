Сколько переплатили при закупках невключенных в ЖНВЛП препаратов в 2026 году

На закупки 15 препаратов, которые были отклонены комиссией Минздрава РФ или не включены правительством РФ в Перечень ЖНВЛП, за девять месяцев 2026 года было направлено 4,86 млрд руб. По предварительному анализу Народного фронта, по трем препаратам бюджет переплатил 409,6 млн руб. по сравнению с ценами, согласованными на комиссии. Об этом на VII форуме пациенториентированных инноваций «Пациенториентированные инновации: практики и реалии» рассказал руководитель бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев (презентация есть в распоряжении «ФВ»).

Наибольшая разница пришлась на пэгцетакоплан: переплата оценивается в 282,7 млн руб., при этом цена закупки оказалась выше одобренной комиссией в 1,9 раза. По энфортумабу ведотину переплата составила 112 млн руб., а закупочная цена была выше в 2,9 раза. По цефтобипролу — 14,9 млн руб., или в 1,4 раза дороже согласованного уровня.

Расчет основан на данных реестров ЕИС по состоянию на 28 сентября 2026 года и уточняется. В расчет вошли закупки по законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

Какие есть проблемы

Валерий Алексеев указывает, что невключение препарата в ЖНВЛП само по себе не устраняет потребность в лечении и не гарантирует снижения бюджетных расходов. Каждая упаковка этих препаратов обходится бюджету в 1,4—2,9 раза дороже. При этом отказ ограничивает число пациентов, которым препарат будет оплачен.

Народный фронт выделяет восемь связок, влияющих на включение препаратов в перечень, ценообразование, закупки и доступ пациентов к терапии:

Заявка — комиссия. Экспертиза и переговоры о цене проходят в одном шаге. Мотивы отказов не публикуются, а заявки повторяются год за годом. Комиссия — правительство. Одобренные препараты могут не войти в итоговое распоряжение без объяснений. В 2025 году в перечень вошли восемь из 12 одобренных комиссией препаратов. Перечень — клинические рекомендации — госгарантии. Включенный препарат ожидает появления в клинических рекомендациях и клинико-статистических группах; доступ откладывается на месяцы и годы. Цена — эффект. Предельная цена оригинального препарата определяется через референтное сравнение без оценки эффекта и влияния на бюджет. Цена — себестоимость. Индексация проводится раз в год, при этом цикл занимает 12—18 месяцев. Например, карбоплатин отсутствовал в 65 регионах. Надбавка — обращение. Процентные надбавки не покрывают обработку упаковки стоимостью 20—50 руб., из-за чего позиция уходит с полки. НМЦК — закупка. Закупки строятся «от минимальной цены» без референтных цен; несостоявшиеся торги, по оценке авторов, стали нормой планирования. Уведомление — действие. Уведомление о прекращении выпуска за год не запускает механизмы замещения и перерегистрации.

Включение препарата в Перечень ЖНВЛП не означает его немедленную доступность пациенту. Он проходит через путь: Перечень ЖНВЛП — клинические рекомендации — программа государственных гарантий и КСГ — пациент.

При этом клинические рекомендации обновляются раз в несколько лет, поэтому новый препарат из перечня ждет очереди. Программа госгарантий формируется до вступления перечня в силу, из-за чего включение переносится на следующий год. ОМС оплачивает препараты, которые отражены и в клинических рекомендациях, и в тарифе; при отсутствии одного из этих элементов применяются решения врачебной комиссии и возникают отказы.

Какие есть пути решения

Народный фронт предлагает три решения:

Присваивать препарату тариф в проекте программы госгарантий уже после рекомендации комиссии и применять его с даты включения в перечень; в презентации отмечено, что такой механизм действовал до 2022 года; Обновлять клинические рекомендации по триггерам — после включения в ЖНВЛП, появления данных о безопасности или новых клинически значимых данных — без ожидания планового цикла; Синхронизировать перечень, клинические рекомендации и программу госгарантий в едином календаре с вступлением решений в силу с 1 января.



Предлагается разделить действующую процедуру работы комиссии на два этапа. На первом этапе экспертная группа под руководством главного внештатного специалиста должна рассматривать:

медицинские данные: эффективность, безопасность и место препарата в клинических рекомендациях;

медико-экономические данные: клинико-экономическую оценку и влияние на бюджет;

письменное заключение по критериям постановления правительства РФ № 871 с указанием невыполненного критерия.

На втором этапе предлагается проводить переговоры о цене с участием ФАС России и Минпромторга РФ, а также Минфина РФ, ФОМС и Минздрава РФ. Предметом переговоров должны быть цена, объем и условия поставки, включая скидки за объем и разделение рисков. Согласованная цена предлагается как условие включения, а отказ по цене — отдельно от отказа по данным. Также предлагается установить открытые правила и пороги: если цена не выше препарата сравнения, включение возможно без торга.

В качестве результата Народный фронт называет письменную мотивировку каждого решения и публичную сверку по цепочке: рекомендовано комиссией — включено правительством — закуплено. Отмечается, что такая модель уже работает в фонде «Круг добра».