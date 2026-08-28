Согласие на медицинское вмешательство можно будет подписать через «Госключ»

Правительство РФ внесло в Госдуму России законопроект № 1327132-8, которым предлагается внести изменения в закон № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и в ст.20 и 100 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Изменения затронут информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, отказ от него, а также информационный листок пациента — документ, который выдается при назначении лекарственного препарата.

Документом вводится новый способ электронной подписи — усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП ИЭП). Такой вид подписи создается с использованием средств, сертифицированных ФСБ России, и доступен через мобильное приложение «Госуслуги» (технология «Госключ»), указано в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает постепенный отказ от использования простой электронной подписи через ЕСИА для подписания согласий и отказов. Чтобы медицинские организации могли адаптировать свои информационные системы, устанавливается переходный период до 1 марта 2028 года.