Стали известны детали передачи производителя ветпрепаратов «Биостим» под контроль государства

Росимущество приступило к анализу финансово-хозяйственной деятельности воронежского производителя препаратов для ветприменения «Биостим». Об этом говорится в ответе пресс-службы агентства на запрос «ФВ». Ранее предприятие перешло под контроль государства в соответствии с антикоррупционным законом. Это произошло после удовлетворения районным судом Москвы иска Генпрокуратуры РФ «об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Также СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела о взятке.

В июле этого года Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ Николая Винниченко в интересах Российской Федерации (в лице Росимущества) к бывшим собственникам предприятия и другим лицам (всего ответчиками по делу идут 13 человек и фирма «Проект-Инвест»), следует из ответа Росимущества. В собственность Российской Федерации обращены 100% долей участия в уставном капитале компании «Биостим» двух ответчиков: Константина Грека (владел 82%) и Николая Куконина (18%, он был гендиректором фирмы), ранее информировал «ФВ».

Текст решения до сих пор не опубликован. В картотеке суда сказано, что оно «готовится к публикации». Также в ней содержится информация о том, что ответчики обжалуют вердикт в апелляционном порядке.

В числе ответчиков фигурирует Леонид Киш, который с мая 2018 по сентябрь 2024 года руководил Всероссийским государственным центром качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ). В апреле 2026 года он был заочно арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК) и объявлен в международный розыск, сообщал РБК. Среди ответчиков — Басак М.С., предположительно супруга экс-чиновника (гражданка с таким же именем и такими же инициалами инициировала в июле этого года иск к Л. Кишу о разделе совместно нажитого имущества между супругами).

В рамках этого дела 15 октября прошлого года был задержан еще один ответчик по иску — Д. Самочкин, которому следствие предъявило обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ). По сведениям РБК, он помещен под стражу.

В числе ответчиков по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ Константин Грек — гендиректор и владелец зарегистрированного в Москве ООО «Биовет» (основной вид деятельности — оптовая торговля фармпродукцией), учредитель фирм «Оллвет» и «Биостим». Совладельцы этих организаций Николай Куконин и Марина Канюгина тоже фигурируют в роли ответчиков по указанному иску.

Таким образом несколько ответчиков связаны с рынком ветеринарных препаратов и с государственным центром, участвующим в экспертизе и контроле качества лекарственных средств для ветеринарного применения.