Суд признал СТ-1 главным для подтверждения происхождения лекарств при госзакупках

Арбитражный суд Москвы отказал ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова в признании незаконными решения и предписания Московского УФАС России. Суд подтвердил, что заказчик неправомерно отдал приоритет иностранному лекарству перед российским, на решение обратил внимание портал Гражданского контроля государственных закупок (ГКГЗ).

Спор возник вокруг проведения аукциона на закупку препарата с МНН йогексол. В закупке участвовали две компании. ООО «Еврогрупп-Мед» предлагало российский препарат с ТН «Йогексол-Бинергия» с сертификатом происхождения СТ-1. Второй участник предлагал индийский препарат с ТН «Ниоскан».

Несмотря на то, что заказчик установил в извещении ограничения на допуск иностранных товаров согласно постановлению правительства РФ № 1875 от 23.12.2024, комиссия больницы не отклонила заявку с индийским лекарством и признала ее победителем. Московское УФАС усмотрело в этом нарушение Закона о контрактной системе № 44-ФЗ и выдало предписание об устранении нарушений.

ГКБ попыталась оспорить решение антимонопольного органа в суде, настаивая, что российский участник не представил документ о всех стадиях технологического процесса производства. Однако суд отклонил эти доводы.

В решении указано, что закупаемый товар включен в перечень иностранных товаров, в отношении которых действует ограничение. Для применения ограничения достаточно одной заявки с подтверждением российского происхождения — такая заявка была. Суд подчеркнул, что требование о предоставлении данных о синтезе молекулы действующего вещества предъявляется только при закупке жизненно важных или стратегически значимых лекарств, к которым йогексол не относится. Более того, заказчик такое требование в извещении не прописывал.

Суд пришел к выводу, что: