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Суд вынес приговор по делу о хищении дорогостоящих лекарств из госбольниц

17.09.2026
16:13
ДинаКоблова
Суд приговорил 15 участников преступного сообщества к срокам до 17,5 года за хищения дорогих лекарств из больниц четырех регионов. Схему раскрыли благодаря маркировке «Честный знак». 
Фото: 123rf.com

Нагатинский суд Москвы огласил приговор 15 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, которое в нескольких регионах занималось хищениями дорогостоящих лекарств из государственных медучреждений и их последующей реализацией, сообщает «Коммерсантъ».

Дело, о котором идет речь, было возбуждено весной 2022 года. В апреле 2022 года в Москве прошли обыски в рамках расследования дела: всего было изъято около 2 тыс. упак. на 200 млн руб. Тогда суд заключил под стражу четверых подозреваемых, еще одному избрали домашний арест.

К началу процесса ущерб по делу сократился до 6 млн руб. — суммы, которая была задокументирована при контрольных закупках оперативниками лекарств.

Всего в Москве было выявлено четыре крупных преступных группы. В ходе следствия число фигурантов увеличивалось. Согласно материалам дела, организованное преступное сообщество действовало в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Краснодарском крае с 2015 по 2022 год. Больше всего мошенников интересовали такие препараты, как:

  • противоопухолевые «Иматиниб», «Тасигна» и «Иресса»;
  • «Арепливир» и «Коронавир» для терапии коронавируса;
  • противовирусные «Калетра», «Пегасис», «Завицефта» и «Эвиплера».

Систему хищений дорогостоящих препаратов удалось раскрыть благодаря системе обязательной маркировки «Честный знак», введенной для лекарств с 1 января 2020 года. Она позволила отследить, какому медучреждению препараты поставлялись и где они очутились в итоге.

Суд согласился с требованиями прокурора и приговорил:

  • Бахриддина Сайфулоева — к 17,5 года колонии строгого режима;
  • Камила Гулиева — к 14,5 года колонии строгого режима;
  • Льва Пашина — к 16 годам колонии строгого режима;
  • Константина Трусова — к 15,5 года колонии строгого режима.

После освобождения им запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в коммерческих и медицинских учреждениях. Их сообщникам также назначены сроки. Кроме того, был удовлетворен иск к осужденным от ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ на 231 тыс. руб.

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