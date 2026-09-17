Суд вынес приговор по делу о хищении дорогостоящих лекарств из госбольниц

Нагатинский суд Москвы огласил приговор 15 фигурантам уголовного дела о преступном сообществе, которое в нескольких регионах занималось хищениями дорогостоящих лекарств из государственных медучреждений и их последующей реализацией, сообщает «Коммерсантъ».

Дело, о котором идет речь, было возбуждено весной 2022 года. В апреле 2022 года в Москве прошли обыски в рамках расследования дела: всего было изъято около 2 тыс. упак. на 200 млн руб. Тогда суд заключил под стражу четверых подозреваемых, еще одному избрали домашний арест.

К началу процесса ущерб по делу сократился до 6 млн руб. — суммы, которая была задокументирована при контрольных закупках оперативниками лекарств.

Всего в Москве было выявлено четыре крупных преступных группы. В ходе следствия число фигурантов увеличивалось. Согласно материалам дела, организованное преступное сообщество действовало в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Краснодарском крае с 2015 по 2022 год. Больше всего мошенников интересовали такие препараты, как:

противоопухолевые «Иматиниб», «Тасигна» и «Иресса»;

«Арепливир» и «Коронавир» для терапии коронавируса;

противовирусные «Калетра», «Пегасис», «Завицефта» и «Эвиплера».

Систему хищений дорогостоящих препаратов удалось раскрыть благодаря системе обязательной маркировки «Честный знак», введенной для лекарств с 1 января 2020 года. Она позволила отследить, какому медучреждению препараты поставлялись и где они очутились в итоге.

Суд согласился с требованиями прокурора и приговорил:

Бахриддина Сайфулоева — к 17,5 года колонии строгого режима;

— к 17,5 года колонии строгого режима; Камила Гулиева — к 14,5 года колонии строгого режима;

— к 14,5 года колонии строгого режима; Льва Пашина — к 16 годам колонии строгого режима;

— к 16 годам колонии строгого режима; Константина Трусова — к 15,5 года колонии строгого режима.

После освобождения им запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности в коммерческих и медицинских учреждениях. Их сообщникам также назначены сроки. Кроме того, был удовлетворен иск к осужденным от ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ на 231 тыс. руб.