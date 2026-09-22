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SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум провизоров-технологов в сентябре

22.09.2026
17:31
ДинаКоблова
Зарплаты провизоров-технологов аптек в крупных городах России в сентябре 2026 года начинаются от 45 тыс. руб. в месяц. Меньше всего получают в Волгограде, Воронеже, Красноярске, Омске, Перми, Самаре и Челябинске. Минимальная зарплата на этой должности в Москве — 65 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 55 тыс. руб.
Фото: 123rf.com

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию провизора-технолога аптеки в сентябре 2026 года. Зарплатный максимум в этой должности в аптечных сетях в Москве достигает 170 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Красноярске — 125 тыс. руб.

В должностные обязанности на позиции провизора-технолога входят:

  • прием и регистрация рецептов, отпуск лекарств и медизделий в соответствии с действующими правилами;
  • контроль качества поступающих и изготовленных в аптеке лекарств;
  • контроль соблюдения технологических правил и приемов изготовления лекарств;
  • контроль соблюдения фармацевтического порядка и санитарного режима;
  • контроль соблюдения правил хранения лекарств и изделий медицинского назначения;
  • аудит и разработка технологической документации.

На высокую зарплату в этой позиции могут претендовать соискатели с аналогичным опытом работы от 3 лет, возможное пожелание — наличие сертификата «Фармацевтическая технология».

Заработная плата

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц Среднерыночная
заработная
плата
I II III IV
Москва 65000—75000 75000—85000 85000—115000 115000—170000 105000
Санкт-Петербург 55000—65000 65000—75000 75000—100000 100000—150000 90000
Волгоград 45000—50000 50000—55000 55000—75000 75000—110000 65000
Воронеж 45000—50000 50000—55000 55000—75000 75000—115000 70000
Екатеринбург 50000—60000 60000—65000 65000—90000 90000—130000 80000
Казань 50000—55000 55000—65000 65000—85000 85000—130000 80000
Краснодар 50000—55000 55000—65000 65000—85000 85000—130000 80000
Красноярск 45000—55000 55000—60000 60000—85000 85000—125000 75000
Нижний Новгород 45000—55000 55000—60000 60000—80000 80000—120000 75000
Новосибирск 45000—55000 55000—60000 60000—85000 85000—120000 75000
Омск 45000—50000 50000—55000 55000—75000 75000—110000 70000
Пермь 45000—50000 50000—55000 55000—75000 75000—110000 70000
Ростов-на-Дону 45000—55000 55000—60000 60000—80000 80000—120000 75000
Самара 45000—50000 50000—55000 55000—75000 75000—115000 70000
Уфа 45000—55000 55000—60000 60000—80000 80000—120000 75000
Челябинск 45000—50000 50000—60000 60000—80000 80000—115000 70000

Источник: SuperJob

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