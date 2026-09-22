SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум провизоров-технологов в сентябре
Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию провизора-технолога аптеки в сентябре 2026 года. Зарплатный максимум в этой должности в аптечных сетях в Москве достигает 170 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Красноярске — 125 тыс. руб.
В должностные обязанности на позиции провизора-технолога входят:
- прием и регистрация рецептов, отпуск лекарств и медизделий в соответствии с действующими правилами;
- контроль качества поступающих и изготовленных в аптеке лекарств;
- контроль соблюдения технологических правил и приемов изготовления лекарств;
- контроль соблюдения фармацевтического порядка и санитарного режима;
- контроль соблюдения правил хранения лекарств и изделий медицинского назначения;
- аудит и разработка технологической документации.
На высокую зарплату в этой позиции могут претендовать соискатели с аналогичным опытом работы от 3 лет, возможное пожелание — наличие сертификата «Фармацевтическая технология».
Заработная плата
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, рублей в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|65000—75000
|75000—85000
|85000—115000
|115000—170000
|105000
|Санкт-Петербург
|55000—65000
|65000—75000
|75000—100000
|100000—150000
|90000
|Волгоград
|45000—50000
|50000—55000
|55000—75000
|75000—110000
|65000
|Воронеж
|45000—50000
|50000—55000
|55000—75000
|75000—115000
|70000
|Екатеринбург
|50000—60000
|60000—65000
|65000—90000
|90000—130000
|80000
|Казань
|50000—55000
|55000—65000
|65000—85000
|85000—130000
|80000
|Краснодар
|50000—55000
|55000—65000
|65000—85000
|85000—130000
|80000
|Красноярск
|45000—55000
|55000—60000
|60000—85000
|85000—125000
|75000
|Нижний Новгород
|45000—55000
|55000—60000
|60000—80000
|80000—120000
|75000
|Новосибирск
|45000—55000
|55000—60000
|60000—85000
|85000—120000
|75000
|Омск
|45000—50000
|50000—55000
|55000—75000
|75000—110000
|70000
|Пермь
|45000—50000
|50000—55000
|55000—75000
|75000—110000
|70000
|Ростов-на-Дону
|45000—55000
|55000—60000
|60000—80000
|80000—120000
|75000
|Самара
|45000—50000
|50000—55000
|55000—75000
|75000—115000
|70000
|Уфа
|45000—55000
|55000—60000
|60000—80000
|80000—120000
|75000
|Челябинск
|45000—50000
|50000—60000
|60000—80000
|80000—115000
|70000
Источник: SuperJob
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