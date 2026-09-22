SuperJob назвал зарплатный минимум и максимум провизоров-технологов в сентябре

Сервис SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию провизора-технолога аптеки в сентябре 2026 года. Зарплатный максимум в этой должности в аптечных сетях в Москве достигает 170 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 150 тыс. руб., в Красноярске — 125 тыс. руб.

В должностные обязанности на позиции провизора-технолога входят:

прием и регистрация рецептов, отпуск лекарств и медизделий в соответствии с действующими правилами;

контроль качества поступающих и изготовленных в аптеке лекарств;

контроль соблюдения технологических правил и приемов изготовления лекарств;

контроль соблюдения фармацевтического порядка и санитарного режима;

контроль соблюдения правил хранения лекарств и изделий медицинского назначения;

аудит и разработка технологической документации.

На высокую зарплату в этой позиции могут претендовать соискатели с аналогичным опытом работы от 3 лет, возможное пожелание — наличие сертификата «Фармацевтическая технология».

Заработная плата