Takeda намерена через суд защитить эксклюзивность данных по тедуглутиду

Арбитражный суд Московской области принял к рассмотрению иск Takeda к «ПСК Фарма» о взыскании. Ранее между сторонами развернулся патентный спор вокруг препарата для лечения пациентов с синдромом короткой кишки с МНН тедуглутид. Истец — оригинатор препарата «Гэттестив», защищенного в ЕАЭС патентом до июня 2027 года. Предварительное судебное заседание по новому иску назначено на 19 октября, следует из информации в системе «Мой арбитр».

Исковые требования в системе «Мой арбитр» пока не отображаются. Как сообщили «ФВ» в пресс-службе Takeda, иск подан с целью защиты режима эксклюзивности данных в отношении МНН тедуглутид; компания оставляет за собой право на использование любых иных средств правовой защиты, предусмотренных российским законодательством.

Тедуглутид зарегистрирован Группой компаний Takeda в июне 2021 года, отметили в пресс-службе. Согласно российскому законодательству, данные клинических и доклинических исследований, представленные Takeda для государственной регистрации, не могут использоваться третьими лицами в коммерческих целях в течение шести лет с даты государственной регистрации. Таким образом, режим эксклюзивности данных для этого лекарственного препарата действует до июня 2027 года.

Действия Takeda направлены на защиту прав, предоставленных разработчикам и производителям лекарственных препаратов действующим российским законодательством в сфере эксклюзивности данных, подчеркнули в пресс-службе фармкомпании. Режим эксклюзивности является критичным элементом системы поддержки медицинских инноваций, поскольку позволяет компаниям инвестировать в продолжительные и ресурсоемкие исследования и разработки, необходимые для создания новых лекарственных препаратов и обеспечения доступа пациентов к современным методам лечения.

В «ПСК Фарма» от комментариев воздержались.

Ранее Takeda усматривала признаки недобросовестной конкуренции в действиях последней по вводу в гражданский оборот препарата с МНН тедуглутид до истечения срока патентной защиты «Гэттестива», писал «ФВ». ФАС России возбужать дело о нарушении антимонопольного законодательства отказалась, Takeda обжаловала это решение в суде, но снова безрезультатно. В марте 2026 года она отказалась от исковых требований.