Темпы роста рекламы лекарств в 2025 году замедлились до 18%
Рекламные бюджеты российских фармпроизводителей в 2025 году достигли 39,1 млрд руб. Темпы роста закупок рекламы замедлились с 32 до 18% год к году, следует из данных агентства Mera (входит в ГК Okkam). Рекламные бюджеты производителей БАД составили 8,7% от всех инвестиций в продвижение лекарств (3,2 млрд руб.)
В 2025 году рекламу размещали около 190 производителей добавок, на рынок вышли более 90 новых рекламодателей. При этом основной объем инвестиций остался среди топ-10 брендов: на них приходится более 80% вложений. Главным драйвером роста сегмента стали:
- «Эвалар» увеличила инвестиции на 75% (до 1,43 млрд руб.), а сам производитель занял 45% в общем объеме инвестиций;
- «Нижфарм» с ростом инвестиций более чем в два раза (до 428 млн руб.);
- «Петровакс», сократившая инвестиции в рекламу на 35% (до 199 млн руб.).
- «Отисифарм» снизила вложение более чем вдое (до 167 млн руб.)
Две крупнейшие гастроэнтерологические категории, в которых представлены БАД: средства от дисбактериоза (21% БАД против 79% у лекарств) и слабительные (33% БАД против 67% у лекарств).
Вложения в продвижение БАД выросли и со стороны площадок дистрибуции: доля аптек и маркетплейсов в общем объеме инвестиций увеличилась с 3% в 2021 году до 16% в 2025 году. Ключевой вклад в этот рост вносят крупные рекламодатели (Teva, Sanofi и др.), размещающиеся через копромо с аптечными сетями («Здравсити», «АптекиПлюс») и маркетплейсами.
ГК Starlink оценивает совокупный бюджет фармы в рекламу в 2025 году выше — 46,1 млрд руб., по данным их исследования, он вырос на 14,7%. Доля наружной рекламы по итогам 2025 года составила 8%. Больше всего по-прежнему уходит в прямую телерекламу (классические ролики в рекламных блоках) — 32,7 млрд рублей (+5,6%). Главной точкой роста стало ТВ-спонсорство (+77,7%, с 4,6 млрд до 8,1 млрд руб.). Бюджеты на радио выросли с 3 млрд до 3,1 млрд руб. (+3,9%). Наружная реклама и пресса показали более ощутимый рост несмотря на то, что не являются приоритетными у рекламодателей из фармы: с 692 млн до 945 млн руб. (+36,6%) и с 943 млн до 1,2 млрд руб. (+28,6%) соответственно.
В этом рейтинге рекламодателей лидеры расположились так:
- «Отисифарм» — 6,3 млрд руб.
- «Протек» — 3,6 млрд руб.
- «Эвалар» — 3,1 млрд руб.
- «Биннофарм Групп» — 2,7 млрд руб.
- «Материа Медика Холдинг» — 2,6 млрд руб.
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