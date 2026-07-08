Темпы роста рекламы лекарств в 2025 году замедлились до 18%

Рекламные бюджеты российских фармпроизводителей в 2025 году достигли 39,1 млрд руб. Темпы роста закупок рекламы замедлились с 32 до 18% год к году, следует из данных агентства Mera (входит в ГК Okkam). Рекламные бюджеты производителей БАД составили 8,7% от всех инвестиций в продвижение лекарств (3,2 млрд руб.)

В 2025 году рекламу размещали около 190 производителей добавок, на рынок вышли более 90 новых рекламодателей. При этом основной объем инвестиций остался среди топ-10 брендов: на них приходится более 80% вложений. Главным драйвером роста сегмента стали:

«Эвалар» увеличила инвестиции на 75% (до 1,43 млрд руб.), а сам производитель занял 45% в общем объеме инвестиций;

«Нижфарм» с ростом инвестиций более чем в два раза (до 428 млн руб.);

«Петровакс», сократившая инвестиции в рекламу на 35% (до 199 млн руб.).

«Отисифарм» снизила вложение более чем вдое (до 167 млн руб.)

Две крупнейшие гастроэнтерологические категории, в которых представлены БАД: средства от дисбактериоза (21% БАД против 79% у лекарств) и слабительные (33% БАД против 67% у лекарств).

Вложения в продвижение БАД выросли и со стороны площадок дистрибуции: доля аптек и маркетплейсов в общем объеме инвестиций увеличилась с 3% в 2021 году до 16% в 2025 году. Ключевой вклад в этот рост вносят крупные рекламодатели (Teva, Sanofi и др.), размещающиеся через копромо с аптечными сетями («Здравсити», «АптекиПлюс») и маркетплейсами.

ГК Starlink оценивает совокупный бюджет фармы в рекламу в 2025 году выше — 46,1 млрд руб., по данным их исследования, он вырос на 14,7%. Доля наружной рекламы по итогам 2025 года составила 8%. Больше всего по-прежнему уходит в прямую телерекламу (классические ролики в рекламных блоках) — 32,7 млрд рублей (+5,6%). Главной точкой роста стало ТВ-спонсорство (+77,7%, с 4,6 млрд до 8,1 млрд руб.). Бюджеты на радио выросли с 3 млрд до 3,1 млрд руб. (+3,9%). Наружная реклама и пресса показали более ощутимый рост несмотря на то, что не являются приоритетными у рекламодателей из фармы: с 692 млн до 945 млн руб. (+36,6%) и с 943 млн до 1,2 млрд руб. (+28,6%) соответственно.

В этом рейтинге рекламодателей лидеры расположились так: