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Три аптеки в Амурской области получили сертификат China Friendly

28.08.2026
12:21
ДинаКоблова
В Амурской области впервые в России сертификат China Friendly получили аптеки. Вывески и информационные материалы в них продублированы на китайском языке, а в прикассовой зоне работает программа для оперативного перевода.
Фото: roskachestvo.gov.ru

В Амурской области появились первые в России адаптированные для китайцев аптеки, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество.

В Амурской области аптеки впервые получили сертификат соответствия стандарту China Friendly, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество. Эксперты аккредитованного органа по сертификации «Роскачество — Туризм» выдали документы трем фармацевтическим учреждениям региона — «Социальной аптеке» и двум предприятиям «Твояаптека.рф».

Стандарт China Friendly выдается объектам, которые принимают повышенные обязательства перед посетителями из Китая и проходят строгий аудит. В таких аптеках все вывески и информационные материалы продублированы на китайском языке, а в прикассовой зоне есть возможность оперативного перевода с китайского на русский и наоборот с использованием специальной программы.

«Наличие документа исключает ситуации, когда гость из КНР сталкивается с сервисом, не соответствующим его ожиданиям из-за культурных различий или отсутствия необходимой инфраструктуры», — заявили в Роскачестве.

Стандарт разработан АМТ «Мир без границ», а «Роскачество — Туризм» выступает аккредитованным органом по сертификации.

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