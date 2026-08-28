Три аптеки в Амурской области получили сертификат China Friendly

В Амурской области появились первые в России адаптированные для китайцев аптеки, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество.

В Амурской области аптеки впервые получили сертификат соответствия стандарту China Friendly, об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Роскачество. Эксперты аккредитованного органа по сертификации «Роскачество — Туризм» выдали документы трем фармацевтическим учреждениям региона — «Социальной аптеке» и двум предприятиям «Твояаптека.рф».

Стандарт China Friendly выдается объектам, которые принимают повышенные обязательства перед посетителями из Китая и проходят строгий аудит. В таких аптеках все вывески и информационные материалы продублированы на китайском языке, а в прикассовой зоне есть возможность оперативного перевода с китайского на русский и наоборот с использованием специальной программы.

«Наличие документа исключает ситуации, когда гость из КНР сталкивается с сервисом, не соответствующим его ожиданиям из-за культурных различий или отсутствия необходимой инфраструктуры», — заявили в Роскачестве.

Стандарт разработан АМТ «Мир без границ», а «Роскачество — Туризм» выступает аккредитованным органом по сертификации.