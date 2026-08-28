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Участники рынка предупредили о риске срыва госзакупок из-за устаревших данных в ЕСКЛП

Эксклюзив
28.08.2026
11:23
ЕкатеринаПогонцева
Участники фармрынка более пяти месяцев не могут добиться актуализации сведений о некоторых препаратах в Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов. Эти задержки могут привести к приостановке производства, невозможности выпуска лекарств в оборот и срыву госзакупок, отмечают в ассоциации «Лекмедобращение».
Фото: 123rf.com

Ассоциация участников обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения «Лекмедобращение» обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой актуализировать данные в Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов и синхронизировать сведения в разных государственных информационных системах. Второе письмо — с просьбой вмешаться в ситуацию с ведением информационных систем регулятора ассоциация направила заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. В организации считают, что несвоевременное обновление сведений приобрело системный характер и угрожает стабильности лекарственного обеспечения. Копии обоих писем есть в распоряжении «ФВ».

По данным ассоциации, участники рынка регулярно сталкиваются с задержками при внесении и отображении сведений в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), Государственном реестре предельных отпускных цен производителей на препараты из Перечня ЖНВЛП (ГРПОЦ), Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) и других информационных ресурсах Минздрава РФ.

Особую обеспокоенность организации вызывает работа ЕСКЛП. В письме Михаилу Мурашко ассоциация сообщает, что по отдельным препаратам сведения в справочнике не обновляются более пяти месяцев, хотя актуальная информация о них уже содержится в ГРЛС и ГРПОЦ. Обращения же производителей регулятор рассматривает месяцами. По оценке «Лекмедобращения», речь идет не об отдельных технических сбоях, а о сложившейся «негативной практике» сопровождения информационных ресурсов.

Участники рынка неоднократно сообщали о проблеме профильным подразделениям Минздрава РФ. В письме перечислены шесть обращений, направленных с апреля по август 2026 года, ни на одно из них ответ получен не был, утверждают в ассоциации.

«Задержки при актуализации информации способны повлечь практические последствия для производителей и поставщиков, — предупреждает генеральный директор «Лекмедобращения» Филипп Романов. — Среди возможных рисков приостановка производства, невозможность ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот, нарушение графиков поставок и договорных обязательств, включая обязательства по государственным контрактам, а также ограничение конкуренции. Бездействие Минздрава России способствует возникновению искусственной дефектуры отечественных лекарств и создает угрозу своевременному обеспечению пациентов необходимыми препаратами».

Ассоциация просит Татьяну Голикову поручить устранить выявленные проблемы, обеспечить корректное взаимодействие информационных систем Минздрава РФ и своевременное обновление содержащихся в них сведений, а Михаила Мурашко — принять необходимые меры для устранения проблем с работой ЕСКЛП «в максимально короткий срок».

Минздрав России и госкорпорация «Ростех» запустили первый в стране открытый онлайн-каталог, в котором содержится информация обо всех зарегистрированных в РФ лекарственных препаратах, в декабре 2019 года. По сообщению пресс-службы регулятора, платформа, собирающая данные о лекарствах в автоматическом режиме, интегрирована с системами госзакупок и маркировки лекарств. Разработчиком системы является ООО «НЦЭМ» (входит в РТ-Проектные технологии госкорпорации «Ростех»).

Предполагалось, что ЕСКЛП позволит избежать завышения стоимости закупок одних и тех же препаратов в ходе разных закупочных процедур, устранить недобросовестную конкуренцию, повысить осведомленность заказчиков о возможностях приобретения взаимозаменяемых препаратов. Справочник-каталог входит в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в составе информационно-аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере госзакупок лекарств.

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