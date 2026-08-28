Участники рынка предупредили о риске срыва госзакупок из-за устаревших данных в ЕСКЛП

Ассоциация участников обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения «Лекмедобращение» обратилась к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой актуализировать данные в Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов и синхронизировать сведения в разных государственных информационных системах. Второе письмо — с просьбой вмешаться в ситуацию с ведением информационных систем регулятора ассоциация направила заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой. В организации считают, что несвоевременное обновление сведений приобрело системный характер и угрожает стабильности лекарственного обеспечения. Копии обоих писем есть в распоряжении «ФВ».

По данным ассоциации, участники рынка регулярно сталкиваются с задержками при внесении и отображении сведений в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), Государственном реестре предельных отпускных цен производителей на препараты из Перечня ЖНВЛП (ГРПОЦ), Едином структурированном справочнике-каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП) и других информационных ресурсах Минздрава РФ.

Особую обеспокоенность организации вызывает работа ЕСКЛП. В письме Михаилу Мурашко ассоциация сообщает, что по отдельным препаратам сведения в справочнике не обновляются более пяти месяцев, хотя актуальная информация о них уже содержится в ГРЛС и ГРПОЦ. Обращения же производителей регулятор рассматривает месяцами. По оценке «Лекмедобращения», речь идет не об отдельных технических сбоях, а о сложившейся «негативной практике» сопровождения информационных ресурсов.

Участники рынка неоднократно сообщали о проблеме профильным подразделениям Минздрава РФ. В письме перечислены шесть обращений, направленных с апреля по август 2026 года, ни на одно из них ответ получен не был, утверждают в ассоциации.

«Задержки при актуализации информации способны повлечь практические последствия для производителей и поставщиков, — предупреждает генеральный директор «Лекмедобращения» Филипп Романов. — Среди возможных рисков приостановка производства, невозможность ввода лекарственных препаратов в гражданский оборот, нарушение графиков поставок и договорных обязательств, включая обязательства по государственным контрактам, а также ограничение конкуренции. Бездействие Минздрава России способствует возникновению искусственной дефектуры отечественных лекарств и создает угрозу своевременному обеспечению пациентов необходимыми препаратами».

Ассоциация просит Татьяну Голикову поручить устранить выявленные проблемы, обеспечить корректное взаимодействие информационных систем Минздрава РФ и своевременное обновление содержащихся в них сведений, а Михаила Мурашко — принять необходимые меры для устранения проблем с работой ЕСКЛП «в максимально короткий срок».