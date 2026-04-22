Упрощенный порядок ввоза товаров из ЕАЭС без маркировки не затронет лекарства и медизделия

Президент России Владимир Путин подписал указ № 261 от 20.04.2026 «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации».

Согласно документу, до 31 мая 2026 года включительно российские юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) при ввозе товаров из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получают право задекларировать товары без документов, подтверждающих их статус как товаров союза, а также без обязательной маркировки и нанесения информации, предусмотренных законодательством РФ и правом ЕАЭС.

Подтверждать происхождение груза и наносить необходимую маркировку можно уже после фактического пересечения границы. Ввезенный без подтверждения товар должен быть размещен на складах временного хранения под контролем таможни. Получатель обязан самостоятельно перевезти товары на такие склады, разместить их там, а затем провести маркировку согласно требованиям России. Таможенные органы, в свою очередь, сопровождают транспортные средства до складов.

Кроме того, после маркировки импортер обязан уведомить Роспотребнадзор о вводе товаров в оборот. Льготы не распространяются на некоторые группы товаров, а также наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества.

Исключение составляют фармацевтическая продукция (группа 30 в ТН ВЭД ЕАЭС), провитамины и витамины, природные или синтезированные, их производные (позиция 2936 в ТН ВЭД ЕАЭС), а также наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Кроме того, упрощенный порядок не распространяется на следующие медицинские изделия: