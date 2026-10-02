Ушел из жизни Александр Апазов

Александр Дмитриевич посвятил фармацевтическому делу более шестидесяти лет своей жизни. Его путь в профессии начался в 1962 году, после окончания Пятигорского фармацевтического института по специальности «провизор». В 2014 году Александр Дмитриевич был избран президентом союза «Национальная фармацевтическая палата» и более десяти лет возглавлял организацию. Он видел своими главными задачами консолидацию фармацевтического сообщества в целях охраны здоровья граждан и обеспечения населения лекарственными средствами, защиту интересов специалистов перед государственными органами и обществом, создание условий для их профессионального развития.

Александр Дмитриевич обладал уникальным сочетанием государственного мышления и глубокой человечности. Он последовательно отстаивал интересы отечественных производителей, уделял особое внимание доступности жизненно важных лекарств, совершенствованию нормативной базы отрасли и выстраиванию эффективного диалога между бизнесом, регуляторами и профессиональным сообществом.

Кандидат фармацевтических наук, доцент, автор более ста научных и методических трудов, заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации, награжденный орденом Дружбы народов и множеством государственных наград — Александр Дмитриевич не просто руководил, он передавал знания и опыт будущим поколениям фармацевтов.

Его профессиональный путь — это пример подлинного служения отрасли. Он умел брать на себя ответственность в самых непростых обстоятельствах и всегда держал слово. Те, кто работал с Александром Дмитриевичем, знали: его обещания становились делом.

«Трудно переоценить вклад Александра Дмитриевича в становление отечественной фарминдустрии. При переходе от РСФСР к Российской Федерации Александр Дмитриевич как человек, в свое время возглавлявший Главное аптечное управление, активно формировал будущее основание аптечного рынка. И, хотя в дальнейшем его карьера была связана скорее с производством, он никогда не забывал про свои «корни» — будь то участие в жизни НФП в качестве президента или абсолютное неприятие термина «торговля» по отношению к фармацевтической деятельности», — рассказала «ФВ» исполнительный директор союза Елена Неволина.