В ЕГИСЗ запустили ИИ-консультанта для техподдержки пользователей

Центр технической поддержки участников Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) запустил пилотный проект ИИ-консультанта, сообщили на портале оперативного взаимодействия участников системы.

«Новый сервис призван сократить время решения операционных задач и разгрузить линию технической поддержки», — указано в сообщении.

Сейчас ИИ-консультант помогает в вопросах, касающихся подсистем и компонентов:

федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников (ФРМР);

федеральный реестр медицинских организаций (ФРМО);

федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания (ФРЛЛО);

компонент мониторинга и управления инфраструктурными проектами подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ (КМУИП).

Воспользоваться консультантом можно через виджет в правом нижнем углу главной страницы сайта технической поддержки. Нужно открыть диалог и сформулировать вопрос без использования специальной терминологии. Если ИИ не может ответить, система предложит уточнить вопрос или переключиться на стандартный режим оформления обращения в техническую поддержку.