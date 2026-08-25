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В ЕГИСЗ запустили ИИ-консультанта для техподдержки пользователей

25.08.2026
10:25
ДинаКоблова
В ЕГИСЗ появился ИИ-консультант, который отвечает на вопросы по ключевым подсистемам и сокращает время решения задач. Если ИИ не знает ответа, система перенаправляет пользователя к оператору. Сервис уже доступен на сайте техподдержки.
Фото: 123rf.com

Центр технической поддержки участников Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) запустил пилотный проект ИИ-консультанта, сообщили на портале оперативного взаимодействия участников системы.

«Новый сервис призван сократить время решения операционных задач и разгрузить линию технической поддержки», — указано в сообщении.

Сейчас ИИ-консультант помогает в вопросах, касающихся подсистем и компонентов:

  • федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников (ФРМР);
  • федеральный реестр медицинских организаций (ФРМО);
  • федеральный регистр граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания (ФРЛЛО);
  • компонент мониторинга и управления инфраструктурными проектами подсистемы автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности ЕГИСЗ (КМУИП).

Воспользоваться консультантом можно через виджет в правом нижнем углу главной страницы сайта технической поддержки. Нужно открыть диалог и сформулировать вопрос без использования специальной терминологии. Если ИИ не может ответить, система предложит уточнить вопрос или переключиться на стандартный режим оформления обращения в техническую поддержку.

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