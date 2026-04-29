В Госдуму РФ внесен законопроект о страховке сотрудников за ущерб дорогостоящей технике
Депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект № 1218243-8, которым предлагается внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) в части обязательного страхования профессиональной ответственности работников, управляющих дорогостоящими техническими средствами.
Авторы инициативы предлагают дополнить ТК РФ новой статьей 214.3. Согласно проекту обязательному страхованию подлежат работники, управляющие:
- транспортными средствами, рыночная стоимость которых на момент заключения договора страхования превышает 5 млн руб.;
- высокотехнологичным промышленным оборудованием, стоимость которого превышает 10 млн руб.
В пояснительной записке авторы документа указывают, что существующая норма о материальной ответственности работника (в пределах среднемесячного заработка) не работает в высокотехнологичных отраслях и логистике: стоимость имущества кратно превышает годовой доход сотрудника. Кроме того, страховые компании после выплат по КАСКО или ОСАГО нередко используют право регрессного требования к непосредственному виновнику — работнику, что приводит к «непосильным долгам».
«Законопроект не подменяет собой нормы о материальной ответственности, а создает дополнительный правовой механизм компенсации ущерба через инструменты страхового рынка, перекладывая риск финансового бремени с физического лица на специализированные институты», — указано в пояснительной записке.
В случае утверждения закон вступит в силу с 01 марта 2027 года.
