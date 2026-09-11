В Ингушетии пресекли незаконный сбыт более 3,8 кг прегабалина и тропикамида

В Ингушетии сотрудники провоохранительных органов пресекли незаконный сбыт более 3,8 кг прегабалина и тропикамида, сообщает портал «МВД-Медиа».

Подозреваемый — 37-летний ранее судимый житель города Сунжа, его задержали во время управления автомобилем «Киа Рио» на пути из Сунжи в Малгобек. Машина зарегистрирована на мать водителя. В ходе досмотра сотрудники обнаружили за обшивкой задних дверей оборудованные тайники, откуда изъяли 376 блистеров с капсулами красно-белого цвета и 180 флаконов с жидкостью.

Экспертно-криминалистический центр республиканского МВД установил, что изъятое — препараты, содержащие прегабалин и тропикамид, оборот которых ограничен в России. Задержанный признался, что купил рецептурные лекарства в Ставропольском крае для сбыта в Ингушетии.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.234 УК РФ. Сейчас фигурант находится в изоляторе, ему избирают меру пресечения.